Son dakika haber... Etiyopya ordusu yaklaşık 550 isyancıyı öldürdü - Son Dakika

Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray eyaletini yöneten Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) yönelik askeri operasyonda yaklaşık 550 isyancının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Etiyopya devlet televizyonu EBC'nin haberine göre, Tümgeneral Belay Seyoum, 4 Kasım'da başlayan operasyonda şimdiye kadar 550 isyancı gücün öldürüldüğünü ve sadece bugün 29 kişinin sağ yakalandığını açıkladı.

Çok sayıda askeri mühimmat ve aracın da ele geçirildiğini aktaran Seyoum, Dansha, Tirkan, Baeker, Rawuyan ve Humera kasabalarının ulusal ordunun kontrolüne geçtiğini duyurdu.

3 Kasım'da TPLF'in ulusal ordu birliklerine saldırmasının ardından ertesi gün Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, TPLF'e karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.?

Başbakan diyalog çağrılarını reddetti

Uluslararası örgütlerin diyalog çağrılarına kulak asmayan Ahmed, bugün yaptığı açıklamada ise bölgedeki cunta silahsızlandırılana, yasal bir yönetim kurulana ve suçlular cezalandırılana kadar operasyonun devam edeceğinin altını çizmişti.

Ahmed'in kararının yıllardır milislerin silahlanmakta olduğu Tigray'da uzun süreli çatışmalara ve hatta iç savaşa yol açmasından korkuluyor.?

Son dönemde, ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, iktidar koalisyonundan 2019'da ayrılmıştı.?

TPLF, hükümetin seçimleri erteleme kararına uymayarak eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı.? Seçimlerin ardından ulusal meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Başbakan Ahmed 2018'de iktidara gelmeden önce iktidar koalisyonunda ve ülke siyasetinde söz sahibi olan TPLF, uzun yıllardır ülkedeki çok sayıda muhalif grubun hedefinde bulunuyor.