Son dakika haber! Etiyopya, Tigray'da tecavüz ve yağmalamaya karışan askerleri yargılayacak

Son dakika haberleri... ADDİS Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Tigray eyaletinde isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) karşı yürütülen askeri operasyon sırasında tecavüz ve yağmalama olaylarına karışan askerlerin yargılanacağını söyledi.

ADDİS Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Tigray eyaletinde isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) karşı yürütülen askeri operasyon sırasında tecavüz ve yağmalama olaylarına karışan askerlerin yargılanacağını söyledi. Mecliste milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Başbakan Ahmed, uluslararası kamuoyunda Addis Ababa hükümetinin hedefe konmasına yol açan suçlamaların doğru olabileceğini ifade etti. Ahmed, "Raporlar, Tigray bölgesinde zulümlerin yapıldığına işaret ediyor. Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) abartılarına bakmaksızın, kadınlarımıza tecavüz eden ve halkımızı yağmalayan her asker hesap verecek." dedi. Suç işleyenlerin yargıdan kaçamayacağına vurgu yapan Ahmed, ileri sürülen tüm suçların sonuna kadar araştırılacağı sözünü verdi. Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası örgütler, dün, Tigray bölgesindeki çatışmalarda sivillerin tecavüz ve korkunç cinsel şiddet olayları ile karşı karşıya kaldığı uyarısında bulunmuştu. Yerinden edilenler 900 bini buldu Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri, 3 Kasım 2020'de Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırmış, Başbakan Abiy Ahmed, ertesi gün TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu. Ordu, teslim olmayı reddeden isyancı TPLF güçleri elinde bulunan Mekelle şehrini 28 Kasım 2020'de ele geçirmişti. Başbakan Ahmed, Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyursa da bölgede halen çatışmaların sürdüğü bildiriliyor. Yaklaşık 30 yıl boyunca TPLF'nin yönettiği eyalette son 4 ayda yerinden edilenlerin sayısı 900 bini bulurken Sudan'a kaçanların sayısı da 75 bini aştı.

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