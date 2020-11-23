Son dakika haber... Etiyopya, TPLF liderlerini terör suçlamasıyla yargılayacak - Son Dakika

Son dakika haber... Etiyopya, TPLF liderlerini terör suçlamasıyla yargılayacak

23.11.2020 18:17
Son dakika haber... Etiyopya, TPLF liderlerini terör suçlamasıyla yargılayacak, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre ADDİS Etiyopya, askeri operasyon düzenlediği isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) liderlerini terör suçlamasıyla yargılayacağını açıkladı.

ADDİS Etiyopya, askeri operasyon düzenlediği isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) liderlerini terör suçlamasıyla yargılayacağını açıkladı.

Etiyopya Adalet Bakanı Gedion Timothewos ve Olağanüstü Hal Görev Gücü Sözcüsü Büyükelçi Rıdvan Hüseyin, düzenledikleri ortak basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Timothewos, ulusal orduya saldırmanın ve anayasayı çiğnemenin vatana ihanet olduğunu, TPLF liderlerinin Amhara eyaletindeki şehirlere yapılan roketli saldırılardan ötürü de terör suçuyla yargılanacağını ifade etti.

Büyükelçi Hüseyin de eyaletin başkenti Mekelle'nin tamamen kuşatıldığını ve Tigray güçlerine teslim olmaları için 72 saat süre verildiğini hatırlattı.

TPLF güçlerinin tarihi Aksum şehrinden kaçarken havalimanı ve yollara zarar verdiğini kaydeden Hüseyin, bölgede yaşayan halkın TLPF propagandasına karşı dikkatli olmasını istedi.

"Masaya oturmayacağız"

Hüseyin, Afrika Birliği Dönem Başkanı ve Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'nın çatışmanın durması için atadığı 3 kişilik delegenin, Başbakan Abiy Ahmed ile görüşeceğini ancak TPLF ile masaya oturmanın mümkün olmadığını dile getirdi.

Bu arada Ulusal Savunma Güçleri, Dansha, Humera, Shire, Shiraro, Aksum, Adwa, Adigrat, Alamata, Chercher, Mehoni, Korem ve Hamus'da kontrolü sağladığını duyurdu.

Operasyon 4 Kasım'da başladı

Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi güçleri, 3 Kasım'da ulusal ordu birliklerine saldırmış, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Komşusu Eritre ile yaptığı barış antlaşması sonrası Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Ahmed, uluslararası örgütlerin ve bölge ülkelerinin diyalog çağrılarını reddetmişti.

Seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri süren TPLF, eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. Seçimlerin ardından Ulusal Meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Başbakan Ahmed 2018'de iktidara gelmeden önce iktidar koalisyonunda ve ülke siyasetinde söz sahibi olan TPLF, 2019'da dağılan iktidar koalisyonundaki partilerin ortaklaşa kurduğu Refah Partisine (PP) katılmama kararı almıştı.

Büyükelçi, Operasyon, Etiyopya, Terör, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Etiyopya, TPLF liderlerini terör suçlamasıyla yargılayacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Demirtaş ve Kavala sözleri tepki çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama: Cumhurbaşkanı çok ağır konuştu, rencide oldum Cumhurbaşkanlığı'ndan Türk gemisinde yapılan aramaya sert tepki: AB, taraflı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir Şarkıcı Öykü Gürman, tepki çeken sözlerine açıklık getirdi: Yanlış anlaşıldım Yerli koronavirüs aşısı 44 kişiye uygulandı, yan etki görülmedi Belediye şifrelerini ele geçiren yapı denetim firması 550 bin TL'lik vurgun yaptı Türk gemisine yapılan baskınla ilgili Cihat Yaycı'dan bomba yorum: AB Zirvesi öncesi karşı koz elde etmeye kalktılar ancak başaramadılar Koronavirüse yakalanan sunucu vatandaşları uyardı: Yalvarıyorum, evden dışarı çıkmayın Vaka rekorları kırılan ABD'de yapılan düğün merasimi şoke etti: Sinagogdaki kutlamaya tam 7000 kişi katıldı
Türk Telekom'da 11'ler belli oldu! G.Saray'da yıldız futbolcu kadroya döndü Türk Telekom'da 11'ler belli oldu! G.Saray'da yıldız futbolcu kadroya döndü         
18:29
İYİ Parti'de istifa depremi! 5 isim partiyi bombalayarak görevlerini bıraktı İYİ Parti'de istifa depremi! 5 isim partiyi bombalayarak görevlerini bıraktı         
17:59
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! Bir günde 30 kuruş birden yükseldi Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! Bir günde 30 kuruş birden yükseldi         
17:57
Türk gemisine baskın emrini AB'nin Akdeniz Deniz Kuvvetleri verdi: Sabaha kadar beklediler Türk gemisine baskın emrini AB'nin Akdeniz Deniz Kuvvetleri verdi: Sabaha kadar beklediler         
17:39
Eğlence mekanına dönüştürülen evde 15 kişiye ceza kesildi Eğlence mekanına dönüştürülen evde 15 kişiye ceza kesildi         
17:35
Altının kilogramı 470 bin 700 liraya yükseldi Altının kilogramı 470 bin 700 liraya yükseldi         
17:13
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fikirtepe talimatı: Kentsel dönüşümü TOKİ ve Emlak Konut yapacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fikirtepe talimatı: Kentsel dönüşümü TOKİ ve Emlak Konut yapacak         
16:26
Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı         
16:09
Enes Batur'un ölümden döndüğü kaza kamerada Enes Batur'un ölümden döndüğü kaza kamerada         
15:29
Alkol paylaşımı yaptığı için eleştirilen Somer Sivrioğlu'ndan sert cevap: Çocuklar çalışmamızı örnek alsın Alkol paylaşımı yaptığı için eleştirilen Somer Sivrioğlu'ndan sert cevap: Çocuklar çalışmamızı örnek alsın         
15:16
3 çocuk annesi kadının sır ölümü! Cebindeki 2 bin 600 TL ile banyoda asılı halde bulundu 3 çocuk annesi kadının sır ölümü! Cebindeki 2 bin 600 TL ile banyoda asılı halde bulundu         
14:50
Yaşlı kadına çarpan otomobilin sürücüsü kocası çıktı Yaşlı kadına çarpan otomobilin sürücüsü kocası çıktı         
14:38
Şenol Güneş'ten Yiğit Bulut'a olay gönderme: Ekonomiyi batırmış adam bana ekonomiden bahsediyor Şenol Güneş'ten Yiğit Bulut'a olay gönderme: Ekonomiyi batırmış adam bana ekonomiden bahsediyor         
14:37
Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi         
13:52
"Sayılar düşmezse yeni yasaklar gelecek" diyen Bakan Koca, masadaki üç alternatifi sıraladı         
11:44
Muhtarlar da veri paylaşmaya başladı! Bakan Koca'nın Muhtarlar da veri paylaşmaya başladı! Bakan Koca'nın "Artış kontrol altında" dediği İstanbul'da bir mahalledeki vaka sayısı 2 bin 200         
11:33
Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı         
10:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2020 18:43:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Etiyopya, TPLF liderlerini terör suçlamasıyla yargılayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei