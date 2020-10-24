Son dakika haber | Etkisi araştırılıyor: Diş fırçalamak koronavirüsten korur mu? - Son Dakika

Son dakika haber | Etkisi araştırılıyor: Diş fırçalamak koronavirüsten korur mu?

24.10.2020 10:23
Son dakika haber | Etkisi araştırılıyor: Diş fırçalamak koronavirüsten korur mu?, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Genel sağlığın başlangıcı olarak bilinen ağız hijyeni koronavirüs salgınıyla birlikte daha da önem kazandı.

Genel sağlığın başlangıcı olarak bilinen ağız hijyeni koronavirüs salgınıyla birlikte daha da önem kazandı. Dr. Öğr. Üyesi Begüm Alkan, "Dişleri düzenli fırçalamak,  ağız gargaraları kullanmak ağızdaki bakteriyel yükü azaltacaktır. Bu yüzden de bulaş riski ihtimalini azaltabilir" dedi.

Evden çıkmadan önce dişleri fırçalamanın yeni tip korona virüsün yayılımını azaltabileceği öne sürüldü. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Esenler Medipol Üniversitesi Hastanesi Periodontoloji Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Begüm Alkan, "Kesin yargılara varamasak da bununla ilgili varsayımlarda bulunabiliriz. Daha geniş çaplı araştırmaların yapılması lazım. Bilim insanlarından böyle yayınlar çıkmaya başladı ama kesinlik için geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç var. Ağız hijyeni genel sağlığın başlangıcıdır. Ağızdaki bakteriler sadece ağzı boşluğuyla sınırlı kalmaz ve bütün vücudumuza yayılır. Biz koronavirüsün de ağızdaki damlacıklar yoluyla bulaşan bir hastalık olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla dişleri düzenli fırçalamak, antibakteriyel, antiviral, anti mikrobiyal ağız gargaraları kullanmak, dişlerimizi, ağzımızı temiz tutmak ağızdaki bakteriyel yükü azaltacaktır. Bu yüzden de bulaş riski ihtimali azalabilir" ifadelerini kullandı.

GARGARALAR 8 SAAT ANTİMİKROBİYAL ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Diş fırçalamayı günde 2 kere önerdiklerini ancak sıklığının artırılabileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Alkan, "Gargaranın günde en az 1 sefer, sabah kalktığında evden çıkmadan önce yapılmasını öneriyoruz. Diş fırçalamanın etkisi yaklaşık 2-3 saat sürer ama özellikle klorheksidin içeren gargaraların 8 saate kadar antimikrobiyal etkisini sürdürdüğü biliniyor" dedi.

DİŞ MACUNU İÇERİĞİNE DİKKAT

Herhangi bir sağlık problemi olmayanların antibakteriyel özelliği yüksek olan diş macunları tercih edebileceğini ifade eden Alkan, "İçerisinde sodyum sülfat, potasyum nitrat, triklosan, klorheksidin içeren diş macunları ön plana çıkmalı. Diş eti hastalıklarını önleyici gibi ibareler içeren diş macunlarında yine antimikrobiyal miktar daha fazla olduğu için onları kullanabilirsiniz" diye konuştu.

Dr. Öğr. Üyesi Alkan, ebeveynlere de tavsiyelerde bulunarak, "Ebeveynlerin parmaklarına takılan parmak fırçalar var ve bunlarla çocuklarının dişlerini mutlaka fırçalamalılar. Diş etlerine masaj yapıp oradaki kan dolaşımını artırmalılar. 2 yaşına kadar çocuklara florürlü diş macunu önermiyoruz. Büyüdükçe florür oranı artan diş macunları kullanacaklardır. Çocuklar için 'dişlerini fırçalamıyor' ibaresini kabul etmiyoruz" dedi.

KLORHEKSİDİN KORONAVİRÜS İÇİN ETKİLİ BİR FORMÜL

Ağız gargaralarının diş macunlarından daha uzun süre etkili olduğuna dikkat çeken Alkan, "Klorheksidin gargaralar özellikle bu süreçte çok ön plana çıktı. Çünkü özellikle bu madde için antimikrobiyal kavramı kullanılır. Sadece antibakteriyel değil aynı zamanda antiviraldir ve mantarlara karşı da etkilidir. Bu dönem için kıymetli bir formül diyebiliriz. Klorheksidin emdirilmiş diş ipleri satın alınabilir, ya da bu gargaralara kendi diş iplerinizi batırabilirsiniz. Ağız pastillerinde de bulunabilir" ifadelerini kullandı.

MİSVAK MİKROP TUTMAYA DAHA ELVERİŞLİ

Ağız hijyeni için kullanılan misvakların çağına göre başarılı olduğunu ancak şimdi etkisini kaybettiğini söyleyen Alkan, sözlerini şöyle tamamladı:

"O zamanlar, bu zamanlara göre daha organik gıdalarla besleniliyordu. Beslenme şartları tamamen farklıydı. Günümüzde oldukça şekerli, yumuşak gıdalar tüketiyoruz. Bu yüzden misvak tek başına ağız hijyeni için artık yeterli bir ürün değil. Bunun en önemli nedeni de bizim beslenme alışkanlıklarımızın değişmiş olmasıdır. Misvakı temizlemesi her zaman biraz daha zordur. Organik bir ürün olduğu için de zamanla mikrop tutmaya daha elverişlidir. Yapısından dolayı su emer, bu yüzden günümüzdeki profesyonel diş fırçalarına kıyasla daha zayıf bir ürün olarak karşımıza çıkar."

VATANDAŞ KARARSIZ AMA AĞIZ SAĞLIĞINA DİKKAT EDİYOR

Evden çıkmadan önce diş fırçalamanın koronavirüse karşı korumayacağını düşünen Sadık Ataman, "Dişleri fırçalamak bence koronavirüse karşı korumaz. İş sadece diş fırçalamakla bitmiyor. Diğer tedbirleri uygulamadıktan sonra diş fırçalasak da bir şey değişmez. Günde 1 sefer dişlerimi fırçalıyorum. Diş macunu alırken de özellikle dikkat ettiğim bir madde yok" diye konuştu.

Vatandaşlardan Nuriye Demir ise, "Diş fırçalamak ağız içi temizlik olduğu için koruyabilir. Ben de günde 2-3 defa dişlerimi fırçalıyorum. Gargara için tuzlu su tercih ediyorum" ifadelerini kullandı.

Diş fırçalamanın koronavirüse karşı koruyucu olabileceğini ifade eden Merve Satılmış, "Evden çıkmadan önce dişleri fırçalamak bence koruyabilir. Kişisel temizliğimiz için de dişlerimizi fırçalamamız gerekiyor. Gargarayı sadece akşamları kullanıyorum ama günde 2 defa dişlerimi fırçalıyorum" diye konuştu.

Barış Çınar ise, "Misvakı gençliğimde 1 kez kullanmıştım ama diş fırçasından daha etkili olduğunu düşünmüyorum. Diş fırçası ve macunu bence daha sağlıklı. Evden çıkmadan önce diş fırçalamanın bilimsel bir kanıtı varsa doğru olabilir. Diş fırçalamak bizim her türlü sağlığımız için iyi" dedi.


Son dakika haber | Etkisi araştırılıyor: Diş fırçalamak koronavirüsten korur mu?
Son dakika haber | Etkisi araştırılıyor: Diş fırçalamak koronavirüsten korur mu?
Son dakika haber | Etkisi araştırılıyor: Diş fırçalamak koronavirüsten korur mu?

Esenler, Misvak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Etkisi araştırılıyor: Diş fırçalamak koronavirüsten korur mu? - Son Dakika

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