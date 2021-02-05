Son dakika haber: EÜ Rektörü Budak, YÖK Anadolu Projesi'ni değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber: EÜ Rektörü Budak, YÖK Anadolu Projesi'ni değerlendirdi Açıklaması

05.02.2021 11:55
Son dakika haber: EÜ Rektörü Budak, YÖK Anadolu Projesi'ni değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Son dakika haberine göre Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açıklanan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Anadolu Projesi'nin yükseköğretim tarihinde yeni bir sayfa açacağına inandığını bildirdi.

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açıklanan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Anadolu Projesi'nin yükseköğretim tarihinde yeni bir sayfa açacağına inandığını bildirdi.

Prof. Dr. Necdet Budak, yaptığı yazılı açıklamada, YÖK Anadolu Projesi'nde yer almaktan büyük onur ve gurur duyduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'a teşekkür eden Prof. Dr. Budak, "Bu proje, yükseköğretim tarihi açısından oldukça değerli. 'Kıdemli Üniversite' olarak bizler, bu projenin paydaşı olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Projenin ilk açıklandığı andan itibaren büyük bir heyecanla hazırlıklarımızı yapmaya başladık. Ege Üniversitesinin 65 yıllık birikimini, eşleştiğimiz Bitlis Eren Üniversitesi ve Iğdır Üniversitesine aktarmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Projeyi ülkeye olan bir borç olarak gördüklerini ve görevi layıkıyla yerine getireceklerini vurgulayan Budak, sözlerini şöyle tamamladı:

"YÖK tarafından hazırlanan ve yükseköğretim tarihinde yeni bir sayfa açacak olan YÖK Anadolu Projesi, üniversitelerimizdeki birlik ve beraberliğin en önemli örneklerinden biri olacak. Ülkemizin ekonomik ve toplumsal gelişiminin en önemli unsurlarından birisi, bilimsel ve teknolojik alanda yaşanan ilerlemelerdir. Bu noktada bizlere yani üniversitelere önemli sorumluluklar düşmektedir. Bizler, Ege Üniversitesi olarak üzerimize düşen sorumluğunun bilinciyle hareket ediyor, ürettiğimiz bilgiyi ülkemizin ve bölgemizin gelişimi için kullanıyoruz. Ülkemizde ilk kez gerçekleştirilen ve bilimin gelişmesine önemli katkılar sunacak bu projenin paydaşı olmaktan gurur duyuyoruz."

Öte yandan proje kapsamında EÜ'nün, Bitlis Eren Üniversitesine Beslenme ve Diyetetik, Iğdır Üniversitesine ise İngiliz Dili ve Edebiyatı, Havacılık Yönetimi, İnşaat Mühendisliği ve Hemşirelik gibi alanlarda destek olacağı bildirildi.

Ege Üniversitesi, Necdet Budak, Ege, yök, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: EÜ Rektörü Budak, YÖK Anadolu Projesi'ni değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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