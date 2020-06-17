Son dakika haber | Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon Mayıs'ta yüzde 0.1

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon Mayıs ayında yüzde 0.1 düzeyine kadar geriledi.

Eurostat'ın verilerine göre, Mayıs ayında genel Avrupa Birliği (AB) yıllık enflasyonu da yüzde 0.6 düzeyinde gerçekleşti.

Eurostat verilerine göre enflasyonu artış yönünde en çok gıda, alkollü içecekler ve tütün, hizmetler ve enerji dışı endüstriyel ürünler ve enerji fiyatları etkiledi.