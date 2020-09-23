Son dakika haber | Ev ve iş yerinden hırsızlık şüphelisi kameradan belirlenip, yakalandı
Son dakika gelişmesine göre GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde 2 ev ve 1 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kameralarından kimliği belirlenerek yakalanıp, tutuklandı.
GAZİANTEP'in Nizip
ilçesinde 2 ev ve 1 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kameralarından kimliği belirlenerek yakalanıp, tutuklandı.Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, ilçede 2 ev ve 1 iş yerinde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Olayların yaşandığı bölgelerde güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin kimliğini belirledi. 22 ayrı suç kaydı olduğu saptanan şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
İsmi açıklanmayan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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