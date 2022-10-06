Son dakika haberleri | Evde çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Evde çıkan yangın paniğe neden oldu

06.10.2022 17:38

Son dakika haberleri... Evde çıkan yangın paniğe neden oldu Alevler pencerelerden taştı Gaziantep'te bir evde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Evde çıkan yangın paniğe neden oldu

Alevler pencerelerden taştı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir evde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Alevlerin pencerelerden taştığı yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken, olayda kimsenin yaralanmaması rahat nefes aldırdı.

Yangın, akşam saatlerine doğru Şahinbey ilçesi Düğmeci Mahallesi İmeriye Camii Sokak'ta bulunan bir evde çıktı. İddiaya göre, evde bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın sonrası, çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin pencerelerden taştığı yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Gaziantep, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Evde çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika

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