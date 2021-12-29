AKSARAY'da 4 katlı binanın son katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında evin oturma odası kullanılmaz hale geldi.

Taşpazar Mahallesi 818 Sokak'ta 4 katlı bir binanın son katında oturan Bayram Uyar'a ait evin oturma odasında saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Durumu fark eden Uyar, kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti, söndüremeyince de itfaiye ekipleri haber verdi. Uyar ailesiyle alt katlarda oturanlar, binayı boşaltırken, gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü.Evin oturma odasının kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.