Bartın'da evde karantina tedbirlerine uymadığı tespit edilen toplam 12 vatandaş Nedret Keten Erkek Öğrenci yurdunda karantinalarını tamamlamak üzere tecrit altına alındılar. Vali Yardımcısı Abdullah Aktaş evde karantina kararını ihlal eden 12 vatandaşın zorunlu olarak tecrit altında tutulduğunu ifade ederken, "Tedbirlere uymayan vatandaşlarımızı bundan sonra yine bu yurtta zorunlu tecrit altına alacağız" dedi.

Bartın'da İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin almış olduğu kararlara istinaden yapılan denetimlerde evde karantina tedbirlerine uymadığı tespit edilen toplam 12 şahıs karantina yurdu olarak belirlenen Köksal Toptan Lisesi Nedret Keten Erkek Öğrenci yurdunda karantinalarını tamamlamak üzere tecrit altına alındılar.

Ayrıca hakkında evde karantina kararı olup ev ortamı müsait olmayan 10 vatandaşta aynı yurtta misafir edilerek izolasyon sürelerini sorunsuz tamamladılar.

"Süreçlerini zorunlu olarak bu yurtta tamamlatıyoruz"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Bartın Vali Yardımcısı Abdullah Aktaş, "Bilindiği üzere evde karantina tedbirine uymayıp da toplum sağlığını tehdit eden bir takım vatandaşlarımız son zamanda medyada da görülüyor. Bartın'da bizlerde bu tip uygulamalarla vatandaşımızın sağlığını tehdit edecek, ettiği fark edilen, özellikle mahalle denetim ekiplerimiz ve kolluk kuvvetlerimiz marifetiyle tespit edilen yaklaşık 12 tane vatandaşımızın evde karantina süreçlerini zorunlu olarak Sn. Valimizin talimatıyla hazırlanan bu yurtta tamamlatıyoruz. Aynı zamanda evinde karantina kararı verilmiş ancak evinde uygun ortamı olmayan vatandaşlarımız içinde bu yurdu ayarladık. O vatandaşlarımızı da burada misafir ediyoruz. Bu tedbirlere uymayan vatandaşlarımızı da bundan sonra yine bu yurtta zorunlu tecrit altına alacağız" dedi. - BARTIN