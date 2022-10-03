Son dakika haber! Evde kimse yokken yangın çıktı, itfaiyenin hızlı müdahalesi faciayı önledi - Son Dakika
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Son dakika haber! Evde kimse yokken yangın çıktı, itfaiyenin hızlı müdahalesi faciayı önledi

03.10.2022 13:36
Son dakika haber! Evde kimse yokken yangın çıktı, itfaiyenin hızlı müdahalesi faciayı önledi

Son dakika haberleri: Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın beşinci katında evde kimsenin olmadığı esnada çıkan yangına, itfaiye kapıyı açarak müdahale etti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın beşinci katında evde kimsenin olmadığı esnada çıkan yangına, itfaiye kapıyı açarak müdahale etti.

Yangın, Efeler ilçesi Orta Mahalle Selanik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın beşinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde kimsenin olmadığı esnada çıkan yangın sonrasında apartmanı duman kapladı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangın söndürme merdiveni marifetiyle eve pencereden girdi. Mahallede kısa süreli panik oluşturan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesi ile söndürülürken, ilk belirlemelere göre yangının mutfak bölümünde tüpten kaynaklı olduğu belirlendi. Alevlerin söndürülmesinin ardından ekipler soğutma çalışması gerçekleştirdi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Evde kimse yokken yangın çıktı, itfaiyenin hızlı müdahalesi faciayı önledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Evde kimse yokken yangın çıktı, itfaiyenin hızlı müdahalesi faciayı önledi - Son Dakika
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