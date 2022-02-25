Son dakika haber! Evde peş peşe çıkan yangınlar hayatlarını kabusa çevirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Evde peş peşe çıkan yangınlar hayatlarını kabusa çevirdi

25.02.2022 10:32
Son dakika haber! Evde peş peşe çıkan yangınlar hayatlarını kabusa çevirdi

Son dakika haberler: Adana'nın Kozan ilçesinde bir apartman dairesinde yaşayan Akıl ailesinin hayatı, 3 gün içinde evlerinde peş peşe kendiliğinden çıktığı iddia edilen yangınlar nedeniyle kabusa döndü.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir apartman dairesinde yaşayan Akıl ailesinin hayatı, 3 gün içinde evlerinde peş peşe kendiliğinden çıktığı iddia edilen yangınlar nedeniyle kabusa döndü.

Tavşantepe Mahallesi, 24 Kasım Evlerinde bir apartman dairesinde yaşayan Akıl ailesi peş peşe çıkan yangınlar nedeni ile zor günler yaşadıklarını söyledi. 7 çocuk sahibi Bahar - Kenan Akıl çiftinin 3 gündür peş peşe çıkan yangınlar ile evdeki eşyaları zarar gördü.

Tüm eşyaları parça parça yanan ve evleri savaş alanına dönen aile yangınların dinmesi için çözüm bekliyor. Evde bulundukları odada Kur'an-ı Kerim dinleyen ve birçok kez kendi gözleri önünde eşyaların bir anda alev aldığını söyleyen Akıl çifti, komşuları ile birlikte büyük panik yaşadıklarını söyledi.

20 Şubat'ta apartman boşluğunda çıkan ilk yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini söyleyen Kenan Akıl (38), ilk etapta elektrik kontağı ve çocukların yangını çıkarabileceğinden şüphelendiklerini, ardından çıkan yangınlarda çocukların hepsi yanındayken çıkan yangının boyutunun değiştiğini söyledi.

Balkonda ıslak sofra bezinin ve buzdolabının üstünde duran buhar makinasının bir anda alev aldığını anlatan Akıl, "2 yıl oldu burayı alalı. Bugüne kadar bir sorun yoktu. Ben maden ocağında çalışıyorum. Eşim 3 gün önce ulaştı geldim. Geldiğimden beri evde her şey yanıyor. Yangının elektrikten kaynaklanmadığı belirlendi. Çocuğun beşiği erimeye başlıyor. Siz burada iken çocuğun üzeri ısındı ve hiç lekesi olmayan kıyafeti yanmaya çalıştı. Evimizin yanan eşyalarını balkondan aşağıya attık. Çocuklar gözümüzün önündeyken oluyor. Buhar makinası gözümün önünde tutuştu. Komşumuz burada çekim yaparken canlı canlı başka yer odada kimse yokken yanmaya başladı. Sabaha kadar nöbet tutuyoruz. Elbiseler yorganlar her şey yandı" dedi.

Bahar Akıl da çocukları yanındayken odalar bomboşken eşyalarının bir anda yanmaya başladığını anlatarak, "Ne yapacağımızı şaşırdık. Korku içinde yaşıyoruz. Çocuğun kıyafeti sizin yanınızda yanmaya çalıştı. Tüm çocukların kıyafetleri eşyalar gitti" diye konuştu.

Komşuları ise eve geldiklerinde cep telefonu ile çekim yaparken başka odada yangın çıktığını anbean kaydettiklerini anlattı.

Akıl ailesi, yangınların bitmesi için çözüm bekliyor. - ADANA

Son dakika haber! Evde peş peşe çıkan yangınlar hayatlarını kabusa çevirdi
Son dakika haber! Evde peş peşe çıkan yangınlar hayatlarını kabusa çevirdi
Son dakika haber! Evde peş peşe çıkan yangınlar hayatlarını kabusa çevirdi
Son dakika haber! Evde peş peşe çıkan yangınlar hayatlarını kabusa çevirdi
Son dakika haber! Evde peş peşe çıkan yangınlar hayatlarını kabusa çevirdi
Son dakika haber! Evde peş peşe çıkan yangınlar hayatlarını kabusa çevirdi
Son dakika haber! Evde peş peşe çıkan yangınlar hayatlarını kabusa çevirdi
Son dakika haber! Evde peş peşe çıkan yangınlar hayatlarını kabusa çevirdi
Son dakika haber! Evde peş peşe çıkan yangınlar hayatlarını kabusa çevirdi
Son dakika haber! Evde peş peşe çıkan yangınlar hayatlarını kabusa çevirdi

YORUMLAR
500
Park halindeki araca saldırı Park halindeki araca saldırı Kozan'da bazı kovanlarda görülen arı ölümleri üzerine inceleme başlatıldı Kozan'da bazı kovanlarda görülen arı ölümleri üzerine inceleme başlatıldı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Öğretmenler Günü, Kozan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Evde peş peşe çıkan yangınlar hayatlarını kabusa çevirdi - Son Dakika


Son Dakika
10:22 Siyanür içerek intihara kalkıştı! Entübe edilen gencin durumu ağır
10:15 Çernobil nükleer santrali Rusya'nın eline geçti, Ukrayna İçişleri Bakanı uyardı: Avrupa'yı radyoaktif bulutu kaplayabilir
10:12 Falyalı cinayetinde Sedat Peker izi: Husumetli miydiler?
10:10 Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam neler oldu? Hakan kendisini öldürmeye çalışan kişiyi buldu mu?
10:04 Yargıtay açıkladı: İşyeri telefonunu kullanmak tazminatsız kovulma sebebi!
10:03 Yılan adasındaki Ukrayna askerinin son sözleri "defol git Rusya oldu! Gemiden açılan ateş ile hayatını kaybetti
09:38 Dünya bu toplantıya kilitlenmiş durumda! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı NATO zirvesi toplanıyor!
09:37 Cephe öncesi düğün! Ukraynalı çift savaş başlayınca soluğu kilisede aldılar! Sonra da cepheye gönüllü yazıldılar
09:36 Hamilelik iddiasına Hadise'den yanıt geldi: Muhteşem gelinliğimi giydikten sonra inşallah
09:33 Rusya Milli Takımı'nın kaptanından Ukrayna'ya destek mesajı: Savaşa hayır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 10:40:05. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Evde peş peşe çıkan yangınlar hayatlarını kabusa çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement