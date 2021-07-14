Son dakika haber: Evde torpil patlaması sonucu bir kişi yaralandı - Son Dakika

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir evde torpil patlaması sonucu yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Yeni Mahalle'de bir apartmanın 3. katında patlama olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan Ş.Ö. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda torpil bulundu.

Yapılan araştırma sonucunda, Ş.Ö'nün Menemen ilçesinde bulunan tarlasındaki bir kayayı parçalamak için torpilleri birleştirmeye çalıştığı ve o esnada henüz bilinmeyen bir nedenle patlamanın olduğu belirlendi.

Ş.Ö'nün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.