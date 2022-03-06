Son dakika haber... EVDEKİ YANGINDA EŞYALAR YANDI, TÜRK BAYRAĞI ZARAR GÖRMEDİ - Son Dakika
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Son dakika haber... EVDEKİ YANGINDA EŞYALAR YANDI, TÜRK BAYRAĞI ZARAR GÖRMEDİ

06.03.2022 17:37

Son dakika haberleri... GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında eşyalar yanarken, Türk bayrağının zarar görmemesi dikkat çekti.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında eşyalar yanarken, Türk bayrağının zarar görmemesi dikkat çekti.

Yangın, öğle saatlerinde Beyler Mahallesi'nde Çabuk ailesinin yaşadığı tek katlı evde çıktı. Dumanları görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, alevleri kısa sürede söndürdü. Evin bir odasındaki eşyalar tamamen yanarken, Türk bayrağının zarar görmediği görüldü. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber... EVDEKİ YANGINDA EŞYALAR YANDI, TÜRK BAYRAĞI ZARAR GÖRMEDİ
Son dakika haber... EVDEKİ YANGINDA EŞYALAR YANDI, TÜRK BAYRAĞI ZARAR GÖRMEDİ
Son dakika haber... EVDEKİ YANGINDA EŞYALAR YANDI, TÜRK BAYRAĞI ZARAR GÖRMEDİ

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Yangın, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... EVDEKİ YANGINDA EŞYALAR YANDI, TÜRK BAYRAĞI ZARAR GÖRMEDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... EVDEKİ YANGINDA EŞYALAR YANDI, TÜRK BAYRAĞI ZARAR GÖRMEDİ - Son Dakika
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