Evden su akınca 90 yaşındaki kadının öldüğü ortaya çıktı - Son Dakika

Evden su akınca 90 yaşındaki kadının öldüğü ortaya çıktı

Adana'da 90 yaşındaki kadının öldüğünü evden su aktığını gören kiracısı fark etti

ADANA - Adana'da 90 yaşındaki kadın, evinin banyosunda hayatını kaybetti. Yaşlı kadının öldüğünü suların açık kalmasıyla evden su aktığını gören kiracısı fark etti.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Evde yalnız yaşayan 90 yaşındaki Zöhre Alpaket, 2. kattaki evinin banyosunda belirlenmeyen bir nedenle hayatını kaybetti. Yaşlı kadının hayatını kaybettiği alt kattaki kiracısı yabancı uyruklu Mehmed Handavi'nin dikkatiyle ortaya çıktı. Handavi, üst katta oturan kadının evinden su aktığını fark ederek kapısını çaldı. Kapıyı açan olmayınca polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri evin kapısını kırarak açarken polis ekipleri, yaşlı kadını banyoda hareketsiz şekilde buldu.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Alpaket'in öldüğünü belirlerken kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Evden su aktığını fark eden yabancı uyruklu kiracı Mehmed Handavi de, "Üst kattan sokağa suyun taştığını fark ettim. Kapısını çaldık ama açmadı. Su saatine baktım hızla döndüğünü gördüm. İçeride birinin olduğunu düşünerek de komşulara haber verdim. Daha sonra polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gelip kapıyı açtılar. İçeride kadını ölmüş olarak buldular" dedi.