Son dakika haber! Evi yakıp kendisini içeriye kilitleyen genç adamı polis böyle kurtardı - Son Dakika
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Son dakika haber! Evi yakıp kendisini içeriye kilitleyen genç adamı polis böyle kurtardı

25.03.2022 11:35
Son dakika haber! Evi yakıp kendisini içeriye kilitleyen genç adamı polis böyle kurtardı

Son dakika gelişmesine göre Bursa'da annesine sinirlenen genç adam babası ile birlikte oturduğu apartman dairesini ateşe verdi.

Bursa'da annesine sinirlenen genç adam babası ile birlikte oturduğu apartman dairesini ateşe verdi. Kendisini de eve kilitleyen şahsı polis ikinci kattaki dairenin camlarını kırıp buradan içeriye girerek etkisiz hale getirdi.

Edinilen bilgiye göre, annesi babası uzun süredir ayrı yaşayan inşaat işçisi Ahmet G.(31) annesine bir konuda sinirlenip babası ile birlikte oturduğu Altıparmak Mahallesi Tahir Sokak'taki evin mutfak kısmında ateş yaktı. Bir süre sonra dumanlar çoğalınca mutfak camlarını kıran Ahmet G. mahallede korku ve paniğe sebep oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik şeridi oluşturup meraklı vatandaşları ve park halindeki araçları bölgeden uzaklaştırdı. Olay yerine gelen itfaiye aracının sepeti ile Ahmet G.'nin kırdığı mutfak camına çıkan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürü Memduh Pişik, Ahmet G. yi evden çıkması için ikna etmeye çalıştı. Şahsa rağmen itfaiye sepetinden atlayıp eve giren Emniyet Müdürü Pişik, evi ateşe veren Ahmet G.'ye sarılıp etkisiz hale getirdi. Emniyet Müdürünün ardından eve giren polis memurları tarafından gözaltına alınan Ahmet G. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şahsı etkisiz hale getiren emniyet müdürü ve polis memurları vatandaşlar tarafından alkışlanarak tebrik edildi.

Oğlunun yaptıklarını gözyaşları arasında izleyen babası İrfan G.'de polis ekiplerine oğlunu yanmaktan kurtardıkları için teşekkür etti. Olayla alakalı tahkikatın devam ettiği bildirildi. - BURSA

Son dakika haber! Evi yakıp kendisini içeriye kilitleyen genç adamı polis böyle kurtardı
Son dakika haber! Evi yakıp kendisini içeriye kilitleyen genç adamı polis böyle kurtardı
Son dakika haber! Evi yakıp kendisini içeriye kilitleyen genç adamı polis böyle kurtardı
Son dakika haber! Evi yakıp kendisini içeriye kilitleyen genç adamı polis böyle kurtardı
Son dakika haber! Evi yakıp kendisini içeriye kilitleyen genç adamı polis böyle kurtardı
Son dakika haber! Evi yakıp kendisini içeriye kilitleyen genç adamı polis böyle kurtardı
Son dakika haber! Evi yakıp kendisini içeriye kilitleyen genç adamı polis böyle kurtardı
Son dakika haber! Evi yakıp kendisini içeriye kilitleyen genç adamı polis böyle kurtardı
Son dakika haber! Evi yakıp kendisini içeriye kilitleyen genç adamı polis böyle kurtardı
Son dakika haber! Evi yakıp kendisini içeriye kilitleyen genç adamı polis böyle kurtardı
Son dakika haber! Evi yakıp kendisini içeriye kilitleyen genç adamı polis böyle kurtardı
Son dakika haber! Evi yakıp kendisini içeriye kilitleyen genç adamı polis böyle kurtardı
Son dakika haber! Evi yakıp kendisini içeriye kilitleyen genç adamı polis böyle kurtardı
Son dakika haber! Evi yakıp kendisini içeriye kilitleyen genç adamı polis böyle kurtardı
Son dakika haber! Evi yakıp kendisini içeriye kilitleyen genç adamı polis böyle kurtardı

YORUMLAR
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İtfaiye, İnşaat, Bursa, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Evi yakıp kendisini içeriye kilitleyen genç adamı polis böyle kurtardı - Son Dakika


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