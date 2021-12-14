EVİNDE ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ZEHİRLENEN YATALAK HASTA YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika

İZMİR'in Bornova ilçesinde elektrikli sobadan çıktığı sanılan yangında 88 yaşındaki Ahmet Bingöl, dumandan zehirlenip, yaşamını yitirdi.

Meriç Mahallesi 5734 Sokak'taki yatalak hasta olan Ahmet Bingöl'e ait iki katlı müstakil evde bugün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik sobasından çıktığı sanılan yangın kısa sürede büyüdü. Bu sırada birlikte yaşadığı babasına yemek vermek için eve gelen İlhami Bingöl, dumanları fark edip, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Alevlerin söndürülmesini ardından içeri giren itfaiye ve sağlık ekipleri, yatalak hasta Ahmet Bingöl'ün dumandan zehirlenip, yaşamını yitirdiği belirlendi. Bingöl'ün cesedi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Alevler ise daha fazla büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.