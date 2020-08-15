Son dakika haber... Evinde düşen Parkinson hastası, itfaiye tarafından kurtarıldı - Son Dakika

ADANA'da evinde yalnızken rahatsızlanarak düşen Parkinson hastası Bayram Zaglı'yı (52), itfaiye ekipleri 4'üncü kata yangın merdiveniyle çıkarak kurtardı. Zaglı, ekiplere teşekkür etti.

Olay, Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Uzun süredir Parkinson hastalığı bulunan Bayram Zaglı, 4'üncü kattaki evinde rahatsızlandı. Dengesini yitiren Zaglı, yere düştü. Eşi ve çocukları kent dışında olduğu için evde yalnız olan Zaglı, bağırarak komşularından yardım istedi. Ancak tüm çabalarına rağmen sesini duyuramayan Zaglı, daha sonra sürünerek masa üzerindeki cep telefonuna ulaştı. Zaglı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talep etti.