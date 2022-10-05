AYDIN'ın Didim ilçesinde, jandarmanın evine düzenlediği operasyonda bir çeşitli türlerde sahte içkilerle yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Akköy Mahallesi'nde yaşayan E.E.'nin evinde sahte içki satışı yaptığını belirledi. Söz konusu eve bu sabah operasyon düzenlendi. Evdeki aramada sahte olduğu belirlenen 480 litre şarap, 3 litre viski, 10 litre rakı, 2 şişe anason, 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. E.E., gözaltına alındı. E.E.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Son Dakika › Güncel › EVİNDE SAHTE İÇKİLERLE YAKALANIP, GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika