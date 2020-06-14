Son dakika haber! Evindeki küçük atölyede atık malzemeleri sanata dönüştürüyor - Son Dakika

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde emekli öğretmen Halil Çiçek (66), atölyeye çevirdiği evinin balkonunda hayvan kemikleri, dişleri, boynuzları, deniz kabukları, ağaç kökleri ve meyve çekirdekleri gibi atıkları işleyerek, sanat eserine dönüştürüyor.

Ankara Yüksek Teknik Öğretmen Okulu'nda eğitimine devam ederken yağlı boya resim sanatına başlayan Halil Çiçek, 1977 yılında Gırgır Dergisi'nde bir yıl boyunca karikatür çizdi. 1979 yılında üniversiteden mezun olup tayinle İzmir'e gelen Çiçek, uzun süre ara verdiği sanata önce kilden sonra ahşaptan heykeller yaparak yeniden başladı. Elektrik öğretmeni olarak görev yaptığı Atatürk Endüstri Meslek Lisesi'nden 2005 yılında emekli olan Çiçek, 10 yıl boyunca tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki dükkanında taş işlemeciliği ve takı tasarımı ile uğraştı. Limontepe semtinde 70 metrekarelik evinin balkonunda birkaç metrekarelik atölye kuran Çiçek, burada bit pazarından aldığı, çöpten topladığı; bufalo dişinden geyik boynuzuna, köpek kafatasından ceviz ve şeftali çekirdeğine kadar birçok farklı atıkla maske, takı ve heykel yapıyor. Çiçek, malzemeleri özel oyma bıçakları ile işliyor. Atıkları işleyerek, canlandıran ve onlara ruh katan Çiçek, bu sanatı yapan ender kişilerden biri olduğunu söyledi.

'KENDİ DİŞİMDEN BİLE OBJE YAPTIM'