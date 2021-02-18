Son dakika haber: Evine düzenlenen polis operasyonunda kalaşnikofla yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Evine düzenlenen polis operasyonunda kalaşnikofla yakalandı

18.02.2021 10:31
Son dakika haber: Evine düzenlenen polis operasyonunda kalaşnikofla yakalandı

Son dakika haber: KONYA'da Alparslan Ç. (23), polisin evine düzenlediği operasyonda kalaşnikof, bu silaha ait 2 şarjör ve 54 dolu mermiyle yakalandı.

KONYA'da Alparslan Ç. (23), polisin evine düzenlediği operasyonda kalaşnikof, bu silaha ait 2 şarjör ve 54 dolu mermiyle yakalandı. Alparslan Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, merkez Meram ilçesinde Alparslan Ç.'nin evine operasyon düzenledi. Polis, evde yaptığı aramalarda kalaşnikof, bu silaha ait 54 dolu mermi ve 2 şarjör ele geçirdi. 'Kasten yaralama' ve 'mala zarar verme' suçlarından birden çok kaydı bulunan Alparslan Ç., 6136 sayılı 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu'na muhalefet'ten gözaltına alındı. Alparslan Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

Polis, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Evine düzenlenen polis operasyonunda kalaşnikofla yakalandı - Son Dakika

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