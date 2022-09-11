Son dakika haber: Evine giderken silahlı saldırıda öldü - Son Dakika
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Son dakika haber: Evine giderken silahlı saldırıda öldü

11.09.2022 16:52
Son dakika haber: Evine giderken silahlı saldırıda öldü

Son dakika gündem haberi: ŞANLIURFA'da evine gittiği sırada silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Felhan (27), hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'da evine gittiği sırada silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Felhan (27), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Direkli Mahallesi'nde meydana geldi. Evine gittiği sırada İbrahim Felhan, yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Felhan kanlar içinde yere yığıldı, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Felhan, hayatını kaybetti. Felhan'ın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Evine giderken silahlı saldırıda öldü - Son Dakika

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