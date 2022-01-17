Son dakika haber: EVİNE GİREN HIRSIZI BIÇAKLADIKTAN SONRA AMBULANSA TAŞIMIŞ - Son Dakika

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, evine giren hırsızı arbede sırasında bıçaklayarak öldüren Osman Karatoprak, 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. Osman Karatoprak'ın 112 Acil Çağrı Merkezini aradıktan sonra yaralanan hırsızı ambulansa taşıdığı öğrenildi.

Olay geçen Cuma günü sabah saatlerinde, Gölcük ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan 5 katlı apartmanda meydana geldi. Tersanede işçi olarak çalışan ve yalnız yaşayan Osman Karatoprak, uyuduğu sırada evdeki bir odadan gelen sesleri duydu. Osman Karatoprak odaya yöneldiğinde hırsızla karşılaştı. Yaşanan arbede sırasında Karatoprak, bıçakla Murat Yarar'ın bacağından ve karın bölgesinden bıçakladı. Hırsız olay yerinden yaklaşık 100 metre kaçtıktan sonra yere yığıldı. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Karatoprak, olay yerine gelen sağlık görevlilerine yardımcı olarak yaralıyı ambulansa taşıdı. Hastaneye kaldırılan Murat Yarar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

KASTEN ÖLDÜRMEKTEN TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Osman Karatoprak, emniyetteki ifadesinde işten yorgun geldiğini ve arka odadan gelen sesler üzerine odaya girdiğinde hırsızla karşılaştığını ve aralarında yaşanan arbede de oda bulunan bıçağı kendini savunmak için aldığı sırada hırsızı bıçakladığını söyledi. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Karatoprak, 'Kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Yaşamını yitiren Murat Yarar'ın ise hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası bulunduğu öğrenildi.

YARALIYI BİRLİKTE AMBULANSA TAŞIDILAR

Osman Karatoprak ile birlikte yaralanan hırsızı ambulansa taşıdıklarını söyleyen komşusu Selami Bulga, "Osman'ın üst katındaki komşusuyum. Olay anında bir bağrışma sesi duyduk. Dışarıya çıktığımda Osman'ı gördüm. Bana, 'Abi evime hırsız girdi. Boğuştuk onu bıçakladım aşağıya doğru kaçtı' dedi. Zaten kaçan şahısta kırarak girdiği arka kapıdan çıkmış. Aşağıya indik ve yaklaşık 100 metre ileride hırsızın düştüğünü gördük. Polisi, ambulansı aradık ve Osman ile beraber ambulansa koyduk. Osman polise hırsızı bıçakladığını söyledi. Ben, Osman adına çok üzüldüm. Gece yatıyorsun sabah kalktığında evinde birisi. Ölen şahsa Allah rahmet eylesin diyorum ve keşke yaşanmasaydı" dedi.