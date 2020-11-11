Son dakika haber: Evini laboratuvara çevirip koronavirüse savaş açtı - Son Dakika

Son dakika haber: Evini laboratuvara çevirip koronavirüse savaş açtı

11.11.2020 10:07
Son dakika haber: Evini laboratuvara çevirip koronavirüse savaş açtı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde Sinan Doğruyol (41), pandemi sürecinde doğan çocuğunu ve ailesini koronavirüsten korumak için kendi cihaz ve dezenfektanlarını üretmeye karar verdi.

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde Sinan Doğruyol (41), pandemi sürecinde doğan çocuğunu ve ailesini koronavirüsten korumak için kendi cihaz ve dezenfektanlarını üretmeye karar verdi. Evini laboratuvara dönüştüren Sinan Doğruyol, kendi dezenfektanı, dezenfektan tüneli, UV-C dezenfektan dolabı, ozon jeneratörü, bakteri ve virüs önleyici sıvı solüsyon üreterek, koronavirüse karşı savaş açtı.Emirdağ'da yaşayan Sinan Doğruyol, mayıs ayında dünyaya gelen oğlu Ali Asaf'ı koronavirüsten korumak için çalışma yapmaya karar verdi. Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Elektrik Bölümü mezunu olan Sinan Doğruyol, evinin bir bölümünü laboratuvar gibi kullanarak kendi dezenfektanı, dezenfektan tüneli, UV-C dezenfektan dolabı, ozon jeneratörü, bakteri ve virüs önleyici sıvı solüsyon üretmeyi başardı. Sinan Doğruyol, pandemi döneminde 'evde kal' çağrısına uyarak, koronavirüse karşı cihazlar ve solüsyonlar yaptı.'KENDİ DEZENFEKTANINI KENDİ ÜRETİYOR'Sinan Doğruyol, ilk olarak insanların içinden geçerek steril hale getirilmesi için dezenfektan tüneli yapmaya karar verdiğini anlattı. Dezenfektan tünelini evinin girişinde kullanmaya başladığını kaydeden Doğruyol, tüneli 7 günde yaptığını kaydetti. Pandemiyle mücadeleye maksimum katkı sunmak istediğini söyleyen Sinan Doğruyol, Dünyayı saran koronavirüs pandemisinden sonra mart ayında ülkemize gelen virüse karşı böyle bir çalışma yapma gereği hissetim. Çünkü mayıs ayında çocuğum olacaktı. Hastaneyle yoğun bir şekilde temas ettiğimizden dolayı pandemiden etkilenme durumu oluşacağından önlemlerimi almak istedim. Dezenfektan tüneli kabini için dışardan dezenfektan almanıza gerek kalmıyor. Çünkü kendi dezenfektanını kendi üretiyor. Hiçbir şekilde alerjen değil, zararlı değil ve ucuz maliyetli. 12 voltla çalışıyor, 24 volta entegre edilebiliyor, en güzel tarafı 220 volt kullanmıyoruz. O yüzden elektriğe çarpılma olasılığı çok düşük dedi.'BAKTERİ VE VİRÜSLERİ 4 SAATTE ÖLDÜRÜYOR'Koronavirüs dahil olmak üzere virüs ve bakterilerin yüzeylere bulaşmasını engelleyen solüsyon geliştirdiğini kaydeden Sinan Doğruyol, içindeki nano kapsüllerde dezenfektan taşıyan ve insan temasıyla aktif hale gelen spreyin, yüzeylerde 90 gün koruma sağladığını belirtti. Bakteri ve virüs önleyici solüsyonu yaklaşık 3 ayda evinde küçük bir laboratuvar kurup her gün farklı bir deney yaparak oluşturduğunu belirten Doğruyol, Alan ve kumaş üzerinde virüs, bakteri, mantar oluşumunu engelleyecek şekilde formüle ettim. Zaten benzerleri İsrail, Fransa gibi ülkelerde uygulanmaktadır. Bizim formülümüz de onlara yakın. Bunun özelliği hiçbir şekilde virüs ve bakteri barınamaması, bakteri ve virüsleri maksimum 4 saatte tamamen öldürdüğü tespit edilmiştir. Kullanacağım maskeleri bununla kaplıyorum. Dışarıya çıkmadan önce belirli miktarda ısı uyguladıktan sonra kullanıma hazır hale geliyor diye konuştu.'ORTAMDAKİ MİKROPLARI ÖLDÜRÜYOR, TEMİZ HAVA VERİYOR'Koronavirüsle mücadele çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla yerli ozon jeneratörü ve oksidasyonlu UV lambalı dolap ürettiğini de aktaran Sinan Doğruyol, araştırmaları neticesinde zararlı mikroorganizmalarla mücadelede kullanılmak üzere ozon jeneratörünü geliştirdiğini vurguladı. Doğruyol, şöyle konuştuMart, nisan aylarında kendim yaptım cihazı. O zamanlar Çin'den malzeme temin etmesi zordu. Televizyon tamircisi arkadaşımdan almış olduğum elektronik parçalarla bu cihazı yaptım. Piyasada bilinen ismiyle ozon jeneratörü olarak geçmektedir. Ortama yayılan ozon molekülleri havada asılı duran ya da herhangi bir yüzeye bulaşmış virüslerle etkileşme suretiyle virüsün ölmesini sağlar. Cihazımız uzaktan kumandalı olup kullanımı kolaydır.'EN İYİ DEZENFEKTE EDEN YÖNTEM ULTRAVİYOLE C YÖNTEMİDİR'

Dezenfektan dolabını pandemi sürecinde mayıs ayında yaptığını aktaran Sinan Doğruyol, Çünkü hastaneye gidip gelirken kullanmış olduğumuz malzemeler var. Dışarıdan yapmış olduğumuz alışverişler vardı. Kargodan gelen paketler, dışarıdan evimize gelen tüm materyalleri, bu dolabın içerisinde dezenfekte ettik. Şimdi bilinen en iyi dezenfekte eden yöntemde ultraviyole C yöntemi. Bu dolabımız zaman ayarlı olup, ultraviyole C yöntemiyle dışarıdan almış olduğumuz, evimize getirdiğimiz gıda ve poşetleri dezenfekte etmektedir dedi.


Koronavirüs, Emirdağ, Mayıs, Savaş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Evini laboratuvara çevirip koronavirüse savaş açtı - Son Dakika


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