Son dakika haberi! EVİNİN BAHÇESİNDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika

Mültecilerle ilgili tartışmalar sonrası Twitter'da bu başlık açıldı: Gitmiyoruz

MALATYA'da yalnız yaşayan Selver Dilsiz (65), evinin bahçesinde ölü bulundu.

Olay, öğleden sonra Beylerderesi Mahallesi'nde meydana geldi. Müstakil bir evde yalnız yaşayan Selver Dilsiz'i bahçede hareketsiz halde görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen sağılık görevlilerince yapılan kontrolde Dilsiz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Selver Dilsiz'in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.