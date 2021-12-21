Son dakika haber! Evinin bahçesinde ölü bulundu - Son Dakika

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde Sezgin Er (56) evinin bahçesindeki çeşmenin başında ölü bulundu.
Olay, Karasu ilçesi Limandere Mahallesi Fatih Sokak'ta meydana geldi. Sezgin Er'den haber alamayan arkadaşı dün saat 11.00 sıralarında evine gitti. Arkadaşı, Sezgin Er'i evin bahçesinde çeşme başında hareketsiz görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibi, Sezgin Er'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede, Sezgin Er'in düşerken başını duvara çarpması sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Sezgin Er'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belli olacak.
Kaynak: DHA
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