Son dakika haber... Evinin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Son dakika haber... Evinin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı Adana'da evinin bahçesinde kimliği belirlenemeyen 2 şahsın silahlı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

Evinin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı ADANA - Adana'da evinin bahçesinde kimliği belirlenemeyen 2 şahsın silahlı saldırısına uğrayan kişi yaralandı. Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan müstakil evin bahçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen 2 kişi, Mustafa S.'nin evinin önüne geldi. Şüpheliler Mustafa S.'ye bağırıp dışarı çıkmasını istedi. Bunun üzerine Mustafa S. evinin bahçesine çıktı. Kimliği belirlenemeyen 2 şüpheli Mustafa S.'nin çıkması ile tabanca ile defalarca ateş açıp olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kalça kısmından yaralanana Mustafa S. sağlık ekiplerine Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis olay yerinde bulunan 3 boş kovanda delil çalışması yaptı. Olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalama çalışmaları devam ediyor.

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