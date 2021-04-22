Son dakika haber... Evlat eyleminde gözyaşı döken anneyi, 'Annelerin isyanı PKK'yı yenecek' diye teselli etti - Son Dakika

VAN'da, çocukları PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki eylemi 9'uncu haftada da sürdü. Parti binası önüne yürüyen ailelerin sesleri HDP'lilerce müzik sesiyle bastırılmaya çalışıldı. Bu sırada gözyaşlarına boğulan Saliha Mert'i Nazlı Sancar, "Annelerin isyanı PKK'yı yenecek. Bunların sonu gelmiş. O yüzden müzik sesi çalıyorlar" diyerek teselli etmeye çalıştı. Polis HDP binasının önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

? Van'da, çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler, 9'uncu haftada yine perşembe günü Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Bu hafta bir ailenin daha katılımıyla eyleme katılan aile sayısı 29'a çıktı. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüyüş yaptı. HDP İl binasına kadar slogan atarak yürüyen aileler için polis geniş güvenlik önlemi aldı. Bina önüne gelen aileler, 'Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP' sloganı attı. HDP'liler ise kadınların yaptığı eylemi, yüksek sesle müzik çalarak bastırmaya çalıştı. Polis ekipleri, HDP il binası önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

POLİS GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDIBu sırada eyleme katılan Aysel Yiğit, baygınlık geçirdi. Yiğit'e ilk müdahaleyi aileler yaptı. Oğlu Yetiş için eylem yapan Saliha Mert ise gözyaşlarına boğuldu. Eylemcilerden Nazlı Sancar, Mert'i, "Düşmana karşı güçlü olacaksın. Ağlamayacaksın. Allah'ın izniyle, reisimizin gücüyle anneler kazanacak, zafer bizim olacak. Annelerin isyanı PKK'yı yenecek. Bunların sonu gelmiş. O yüzden müzik sesi çalıyorlar" diyerek teselli etmeye çalıştı.Eylem sırasında bazı HDP'lilerin binaya gelişine polis izin vermedi. Polis, HDP binasına girmek isteyen aileleri de güçlükle sakinleştirdi.OĞLUMUN SUYA DÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEDİLER

Dağa kaçırılan oğlu Yetiş için eyleme katılan Saliha Mert, "Oğlum Yetiş Mert henüz 17 yaşındayken kaçırıldı. 6 yıldır hiçbir haber alamıyorum. İstanbul'a götürdüler. HDP yandaşları oğlumu kandırıp dağa kaçırdılar. Oğlum daha küçüktü. Benim oğlum anneniz, babasız kaldı. Onların eline düştü. İnşallah devletimizin gücüyle dağda olan bütün çocuklar kurtarılacak. Peşinden çok gittim. Dağa onların kamplarına iki kez gittim. Bana ölüm haberini getirdiler 'Suya düşmüş, oğlunun cenazesi yok.' Dedim ki cenazesi kuş da olsa bulunur sonra biri bana haber gönderdi oğlun yaşıyor, yalan söylüyorlar. Oğlumun nerde olduğunu bilmiyoruz. Oğlum gel devlete teslim ol. Kim geldiyse evine gitti. Sana yalvarıyorum gel. Bitirdin beni oğlum. Ben oğlumun sakalını bile göremedim. Oğlum nasıl büyüdü, ne yapıyor onu bile bilmiyorum" diye konuştu.