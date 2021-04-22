Son dakika haber... Evlat eyleminde gözyaşı döken anneyi, 'Annelerin isyanı PKK'yı yenecek' diye teselli etti - Son Dakika

Son dakika haber... Evlat eyleminde gözyaşı döken anneyi, 'Annelerin isyanı PKK'yı yenecek' diye teselli etti

22.04.2021 16:00
Son dakika haber... Evlat eyleminde gözyaşı döken anneyi, 'Annelerin isyanı PKK'yı yenecek' diye teselli etti, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre VAN'da, çocukları PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki eylemi 9'uncu haftada da sürdü.

VAN'da, çocukları PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki eylemi 9'uncu haftada da sürdü. Parti binası önüne yürüyen ailelerin sesleri HDP'lilerce müzik sesiyle bastırılmaya çalışıldı. Bu sırada gözyaşlarına boğulan Saliha Mert'i Nazlı Sancar, "Annelerin isyanı PKK'yı yenecek. Bunların sonu gelmiş. O yüzden müzik sesi çalıyorlar" diyerek teselli etmeye çalıştı. Polis HDP binasının önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

? Van'da, çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler, 9'uncu haftada yine perşembe günü Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Bu hafta bir ailenin daha katılımıyla eyleme katılan aile sayısı 29'a çıktı. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüyüş yaptı. HDP İl binasına kadar slogan atarak yürüyen aileler için polis geniş güvenlik önlemi aldı. Bina önüne gelen aileler, 'Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP' sloganı attı. HDP'liler ise kadınların yaptığı eylemi, yüksek sesle müzik çalarak bastırmaya çalıştı. Polis ekipleri, HDP il binası önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

POLİS GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDIBu sırada eyleme katılan Aysel Yiğit, baygınlık geçirdi. Yiğit'e ilk müdahaleyi aileler yaptı. Oğlu Yetiş için eylem yapan Saliha Mert ise gözyaşlarına boğuldu. Eylemcilerden Nazlı Sancar, Mert'i, "Düşmana karşı güçlü olacaksın. Ağlamayacaksın. Allah'ın izniyle, reisimizin gücüyle anneler kazanacak, zafer bizim olacak. Annelerin isyanı PKK'yı yenecek. Bunların sonu gelmiş. O yüzden müzik sesi çalıyorlar" diyerek teselli etmeye çalıştı.Eylem sırasında bazı HDP'lilerin binaya gelişine polis izin vermedi. Polis, HDP binasına girmek isteyen aileleri de güçlükle sakinleştirdi.OĞLUMUN SUYA DÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEDİLER

Dağa kaçırılan oğlu Yetiş için eyleme katılan Saliha Mert, "Oğlum Yetiş Mert henüz 17 yaşındayken kaçırıldı. 6 yıldır hiçbir haber alamıyorum. İstanbul'a götürdüler. HDP yandaşları oğlumu kandırıp dağa kaçırdılar. Oğlum daha küçüktü. Benim oğlum anneniz, babasız kaldı. Onların eline düştü. İnşallah devletimizin gücüyle dağda olan bütün çocuklar kurtarılacak. Peşinden çok gittim. Dağa onların kamplarına iki kez gittim. Bana ölüm haberini getirdiler 'Suya düşmüş, oğlunun cenazesi yok.' Dedim ki cenazesi kuş da olsa bulunur sonra biri bana haber gönderdi oğlun yaşıyor, yalan söylüyorlar. Oğlumun nerde olduğunu bilmiyoruz. Oğlum gel devlete teslim ol. Kim geldiyse evine gitti. Sana yalvarıyorum gel. Bitirdin beni oğlum. Ben oğlumun sakalını bile göremedim. Oğlum nasıl büyüdü, ne yapıyor onu bile bilmiyorum" diye konuştu.


Son dakika haber... Evlat eyleminde gözyaşı döken anneyi, 'Annelerin isyanı PKK'yı yenecek' diye teselli etti
Son dakika haber... Evlat eyleminde gözyaşı döken anneyi, 'Annelerin isyanı PKK'yı yenecek' diye teselli etti
Son dakika haber... Evlat eyleminde gözyaşı döken anneyi, 'Annelerin isyanı PKK'yı yenecek' diye teselli etti
Son dakika haber... Evlat eyleminde gözyaşı döken anneyi, 'Annelerin isyanı PKK'yı yenecek' diye teselli etti
Son dakika haber... Evlat eyleminde gözyaşı döken anneyi, 'Annelerin isyanı PKK'yı yenecek' diye teselli etti
Son dakika haber... Evlat eyleminde gözyaşı döken anneyi, 'Annelerin isyanı PKK'yı yenecek' diye teselli etti
Son dakika haber... Evlat eyleminde gözyaşı döken anneyi, 'Annelerin isyanı PKK'yı yenecek' diye teselli etti
Son dakika haber... Evlat eyleminde gözyaşı döken anneyi, 'Annelerin isyanı PKK'yı yenecek' diye teselli etti
Son dakika haber... Evlat eyleminde gözyaşı döken anneyi, 'Annelerin isyanı PKK'yı yenecek' diye teselli etti
Son dakika haber... Evlat eyleminde gözyaşı döken anneyi, 'Annelerin isyanı PKK'yı yenecek' diye teselli etti
Son dakika haber... Evlat eyleminde gözyaşı döken anneyi, 'Annelerin isyanı PKK'yı yenecek' diye teselli etti
Son dakika haber... Evlat eyleminde gözyaşı döken anneyi, 'Annelerin isyanı PKK'yı yenecek' diye teselli etti
Son dakika haber... Evlat eyleminde gözyaşı döken anneyi, 'Annelerin isyanı PKK'yı yenecek' diye teselli etti
Son dakika haber... Evlat eyleminde gözyaşı döken anneyi, 'Annelerin isyanı PKK'yı yenecek' diye teselli etti
Son dakika haber... Evlat eyleminde gözyaşı döken anneyi, 'Annelerin isyanı PKK'yı yenecek' diye teselli etti

Halkların Demokratik Partisi, Polis, Van, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Evlat eyleminde gözyaşı döken anneyi, 'Annelerin isyanı PKK'yı yenecek' diye teselli etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tweet krizi! Emniyet paylaşımı sildi, Bakan Soylu geri adım atmadı Tweet krizi! Emniyet paylaşımı sildi, Bakan Soylu geri adım atmadı Kerem Aktürkoğlu, Kerem Aktürkoğlu, "Alo ben Emre ağabeyin" çağrısını önemsemeyip, Fatih Terim için Galatasaray'a imza attı Bak sen pişkine! 2 milyar dolarla sırra kadem basan Kripto Tosuncuk neler söylemiş neler Bak sen pişkine! 2 milyar dolarla sırra kadem basan Kripto Tosuncuk neler söylemiş neler Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Thodex'in kurucusuyla birlikte çekildiği fotoğrafa ilişkin açıklama: Kendisini tanımıyorum Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Thodex'in kurucusuyla birlikte çekildiği fotoğrafa ilişkin açıklama: Kendisini tanımıyorum İngiltere'de yeniden korona olana 57 bin lira verecekler İngiltere'de yeniden korona olana 57 bin lira verecekler Hakan Çalhanoğlu'nun nefis golünü İbrahimovic ayakta alkışladı, İtalyanlar şu yorumu yaptı: Spor tarihinin en yetenekli Türk'ü Hakan Çalhanoğlu'nun nefis golünü İbrahimovic ayakta alkışladı, İtalyanlar şu yorumu yaptı: Spor tarihinin en yetenekli Türk'ü Aralarında kimler var kimler! Thodex'in kurucusu 2 milyar dolarlık vurgun için ünlüleri kullanmış Aralarında kimler var kimler! Thodex'in kurucusu 2 milyar dolarlık vurgun için ünlüleri kullanmış Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: F-35'ten çıkarılmamız hayırlı bir iş Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: F-35'ten çıkarılmamız hayırlı bir iş

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Son Dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası tam kapanma sinyali verdi Son Dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası tam kapanma sinyali verdi         
17:09
Son Dakika: MASAK, kripto para borsası Thodex'in tüm hesaplarına bloke koydu Son Dakika: MASAK, kripto para borsası Thodex'in tüm hesaplarına bloke koydu         
16:48
Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer kaçtığı iddialarını yalanladı: Yatırımcılarla görüşmeye gittim Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer kaçtığı iddialarını yalanladı: Yatırımcılarla görüşmeye gittim         
16:09
Hasan Şaş'ın, Hasan Şaş'ın, "Haaland'ı kaçırdık, onu 5 milyon euroya alalım" dediği Onuachu, Avrupa gol kralı olmak üzere         
15:48
Son Dakika! Polis, 2 milyar dolarlık vurgunun merkezi olan Thodex'in binasında arama yapıyor Son Dakika! Polis, 2 milyar dolarlık vurgunun merkezi olan Thodex'in binasında arama yapıyor         
15:02
2 milyar dolarlık vurgun yapıp yurt dışına kaçan Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer kimdir? 2 milyar dolarlık vurgun yapıp yurt dışına kaçan Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer kimdir?         
14:06
2 milyar dolarlık vurgun yapan Thodex'in kurucusunun Türkiye'den ayrıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı 2 milyar dolarlık vurgun yapan Thodex'in kurucusunun Türkiye'den ayrıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı         
13:02
Dünya kayıp denizaltı için seferber oldu! Kötü olansa yalnızca 72 saatlik oksijeni kaldı Dünya kayıp denizaltı için seferber oldu! Kötü olansa yalnızca 72 saatlik oksijeni kaldı         
12:50
Ünlü oyuncu ve eşi Müge Anlı'ya katıldı! Sürpriz ziyaretin sebebi duygulandırdı Ünlü oyuncu ve eşi Müge Anlı'ya katıldı! Sürpriz ziyaretin sebebi duygulandırdı         
11:32
Bir ülkeyi karıştıran vahşet! 40 kişiye ait paramparça olmuş cansız bedenler bulundu Bir ülkeyi karıştıran vahşet! 40 kişiye ait paramparça olmuş cansız bedenler bulundu         
11:23
23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu 23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu         
11:00
3 günlük kapanma bu akşam başlıyor! İşte kısıtlamadan muaf olacak kişi ve sektörler 3 günlük kapanma bu akşam başlıyor! İşte kısıtlamadan muaf olacak kişi ve sektörler         
10:42
Gelinini başka bir adamla yatakta basan kayınpeder, ikisini de öldürdü Gelinini başka bir adamla yatakta basan kayınpeder, ikisini de öldürdü         
10:29
5,3 milyon liralık vurgun! 15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı 5,3 milyon liralık vurgun! 15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı         
09:36
3 yaşındaki Alperen'i döverek öldüren cani Harun Sezer'den kan donduran savunma 3 yaşındaki Alperen'i döverek öldüren cani Harun Sezer'den kan donduran savunma         
22:47
Yol verme kavgasında gözü dönen taksici 3 kişiyi yaraladı! Kan donduran anlar kamerada Yol verme kavgasında gözü dönen taksici 3 kişiyi yaraladı! Kan donduran anlar kamerada         
21:58
Acun Ilıcalı tarafından kovulduğu söylenen Furkan Dede'nin ayrılık sebebi belli oldu Acun Ilıcalı tarafından kovulduğu söylenen Furkan Dede'nin ayrılık sebebi belli oldu         
20:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2021 17:24:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Evlat eyleminde gözyaşı döken anneyi, 'Annelerin isyanı PKK'yı yenecek' diye teselli etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei