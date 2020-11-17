Son dakika haber: Evlat nöbeti tutan ailenin evine 'Size ölüm' yazılı tehdit notu attılar - Son Dakika

Son dakika haber: Evlat nöbeti tutan ailenin evine 'Size ölüm' yazılı tehdit notu attılar

17.11.2020 12:39
Son dakika haber: Evlat nöbeti tutan ailenin evine 'Size ölüm' yazılı tehdit notu attılar, System.String[]

Son dakika haberler: DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde evlat nöbetini sürdüren ailelerden Ayşegül ve Rauf Biçer çiftinin yaşadığı evin penceresinden 'Size ölüm' yazılı not atıldı.

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde evlat nöbetini sürdüren ailelerden Ayşegül ve Rauf Biçer çiftinin yaşadığı evin penceresinden 'Size ölüm' yazılı not atıldı. Acılı anne Ayşegül Biçer, tehditlere boyun eğmeyeceklerini belirterek, "Devletimiz çok güçlü. Her şey onların himayesi altında. Umuyorum ki gereken yapılacak ve failler de ortaya çıkacaktır" dedi.

?Çocuklarının, HDP aracılığıyla PKK'ya götürüldüğü iddia eden 157 ailenin eylemi 442'nci günde devam ediyor. 2 yıl önce 16 yaşındayken kaçırılan oğulları Mustafa için evlat nöbeti tutan Ayşegül ve Rauf Biçer çiftinin Bağlar ilçesindeki evlerinin penceresinde önceki gün akşam saatlerinde 'Size ölüm' yazılı kağıt atıldı. Kağıdı fark eden Biçer çifti, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede eve gelen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, inceleme yaptı. Polis, 'Size ölüm' yazılı not kağıdını atan ya da atanların yakalanması için çalışma başlattı.

'TEHDİTLERİNİZE BOYUN EĞMEYECEĞİZ'HDP önünde kaçırılan oğlu Mustafa için başlattığı oturma eylemine eşi Rauf ile birlikte devam eden kanser hastası Ayşegül Biçer, terör örgütü yandaşlarınca daha önce defalarca kapılarına çarpı işareti konulduğunu belirtti. Biçer, "Not yazarak pencereden içeriye attılar. 'Sizlere ölüm' diye yazdılar. Bunu defalarca dile getirdim. Biz korksaydık kapınızda oturmazdık. Tehditlerinize boyun eğmeyeceğiz. Mücadelemizi sürdüreceğiz. Ölüme baş koyduğumuz bir yolda kararlıyız. Devletimiz çok güçlü. Aradım, gerekeni yaptılar. Her şey onların himayesi altında. Umuyorum ki gereken yapılacaktır. Failler de ortaya çıkacaktır" diye konuştu.POLİS, AİLELERİN HDP BİNASINA GİRMELERİNE İZİN VERMEDİ

Bu duruma tepki gösteren oturma eylemindeki aileler, HDP il binasına girmek istedi. HDP'liler ve aileler arasında yaşanan gerginlik üzerine araya giren polis, bina girişinde önlem aldı.


Son dakika haber: Evlat nöbeti tutan ailenin evine 'Size ölüm' yazılı tehdit notu attılar
Son dakika haber: Evlat nöbeti tutan ailenin evine 'Size ölüm' yazılı tehdit notu attılar
Son dakika haber: Evlat nöbeti tutan ailenin evine 'Size ölüm' yazılı tehdit notu attılar
Son dakika haber: Evlat nöbeti tutan ailenin evine 'Size ölüm' yazılı tehdit notu attılar
Son dakika haber: Evlat nöbeti tutan ailenin evine 'Size ölüm' yazılı tehdit notu attılar
Son dakika haber: Evlat nöbeti tutan ailenin evine 'Size ölüm' yazılı tehdit notu attılar
Son dakika haber: Evlat nöbeti tutan ailenin evine 'Size ölüm' yazılı tehdit notu attılar
Son dakika haber: Evlat nöbeti tutan ailenin evine 'Size ölüm' yazılı tehdit notu attılar

Halkların Demokratik Partisi, Terör, Polis, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Evlat nöbeti tutan ailenin evine 'Size ölüm' yazılı tehdit notu attılar - Son Dakika


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