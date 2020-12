Son dakika haber: Evlat nöbetindeki anneden kızına: Zalimlerin elinde kalma, teslim ol - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 177 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 465'inci günde de sürüyor. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 7 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan kızı Zübeyde için evlat nöbeti tutan Esmer Koç, kızına seslenerek, "Zalimlerin elinde kalma. Orası senin yerin değil. Her yerde asker polis var. Teslim ol" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

20 AİLE EVLADINA KAVUŞTUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin-Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.'7 YILDIR SENİ ARIYORUM KIZIM'

2013 yılında terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Zübeyde için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek oturma eylemine katılan Esmer Koç, "Benim kızımı çarşıya alışveriş bahanesiyle götürdüler ve orada kendi arabalarına bindirip PKK'ya teslim etmişler. Biz de şikayetçi olduk. O 4 kişi şu an Van Kapalı Cezaevi'nde ve mahkeme hala devam ediyor. O 4 kişiye en ağır ceza verilsin ve nasıl FETÖ'nün yandaşlarını temizledilerse PKK yandaşlarını da temizlesinler. Artık yeter. Kimsenin çocuğunu dağa götürmesinler. 7 yıldır seni arıyorum kızım. Her tarafa seni sordum. Ne senin yerini bana söylediler ne de gösterdiler. Zalimlerin elinde kalma. Orası senin yerin değil. Her yerde asker polis var. Teslim ol. Ben 7 yıldır her gün senin için ölüyorum. Dağda ki bütün çocuklar; artık gelin" diye konuştu.