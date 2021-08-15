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Son dakika haber... Evlat nöbetindeki baba: HDP çocuklarımızı onlara götürdü - Son Dakika

Son dakika haber... Evlat nöbetindeki baba: HDP çocuklarımızı onlara götürdü

15.08.2021 16:01
Son dakika haber... Evlat nöbetindeki baba: HDP çocuklarımızı onlara götürdü, System.String[]

Son dakika haberleri: DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 233 ailenin evlat nöbeti sürüyor.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 233 ailenin evlat nöbeti sürüyor. 2015 yılında 20 yaşında kaçırılan oğlu Ömer için oturma eylemini sürdüren Salih Gökçe, "Dağdakiler gelip kaçırmadı, HDP çocuklarımızı onlara götürdü. Allah rızası için oğluma sesleniyorum, gel teslim ol. Herkesin çocuğu teslim oluyor. Artık dayanacak gücüm kalmadı" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 2 yıl önce 21 Ağustos'ta kayboldu. Oğlunun teröristler tarafından dağa kaçırıldığını düşünen Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Hacire Akar'ın almadan gitmeyeceğini söylediği oğlu Mehmet Akar, eylemin 3'üncü gününde ortaya çıktı. Akar, eylemine son verdi, Mehmet Akar ise mahkemece ev hapsine çarptırıldı. Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın oğluna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 233 ailenin 713 gündür devam eden eyleminde, Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 31'e yükseldi.

'OĞLUMU İSTİYORUM'

2015 yılında İstanbul'dan kaçırılıp Suriye'ye götürüldüğünü belirttiği oğlu Ömer için HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdüren Salih Gökçe, "Ben oğlumu istiyorum. Dağdakiler gelip kaçırmadı, HDP çocuklarımızı onlara götürdü. Bu binadan götürdüler. Ben Allah rızası için oğluma sesleniyorum. Gel teslim ol. Herkesin çocuğu teslim oluyor. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Oğlum, orada fırsat buluyorsan kaç gel, devletin şefkatli kollarına teslim ol. Artık bu yükü kaldıramıyorum. Buradaki bütün ailelerin suçu ne? HDP'lilere de sesleniyorum, sizin de çocuklarınız var. Çocuğunuz bir gece eve gelmezse ne yaparsınız?" diye konuştu.


- Diyarbakır
Son dakika haber... Evlat nöbetindeki baba: HDP çocuklarımızı onlara götürdü
Son dakika haber... Evlat nöbetindeki baba: HDP çocuklarımızı onlara götürdü
Son dakika haber... Evlat nöbetindeki baba: HDP çocuklarımızı onlara götürdü
Son dakika haber... Evlat nöbetindeki baba: HDP çocuklarımızı onlara götürdü
Son dakika haber... Evlat nöbetindeki baba: HDP çocuklarımızı onlara götürdü
Son dakika haber... Evlat nöbetindeki baba: HDP çocuklarımızı onlara götürdü

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Evlat nöbetindeki baba: HDP çocuklarımızı onlara götürdü - Son Dakika


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