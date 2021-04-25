Son dakika haber | Evlat nöbetindeki baba: Operasyonları destekliyoruz, çocuklarımız teslim olsun - Son Dakika

Son dakika haber | Evlat nöbetindeki baba: Operasyonları destekliyoruz, çocuklarımız teslim olsun

25.04.2021 13:10
Son dakika haber | Evlat nöbetindeki baba: Operasyonları destekliyoruz, çocuklarımız teslim olsun, System.String[]

Son dakika gündem haberi: DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 226 aile, evlat nöbetini, eylemlerinin 601'inci gününde kısıtlama nedeniyle kaldıkları otelde sürdürdü.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 226 aile, evlat nöbetini, eylemlerinin 601'inci gününde kısıtlama nedeniyle kaldıkları otelde sürdürdü. 2015 yılında Van'da 18 yaşındayken kaçırılan kızı Gülcan için eylemini sürdüren Necmettin Biçer, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı 'Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonu'na desteklediklerini belirterek, çocuklara güvenlik güçlerine teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 24 OLDUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 3 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 24 oldu.'ONLARIN BU YALANLARINA UYMAYIN, TESLİM OLUN'

Van'da 2015 yılında kaçırılan kızları Gülcan için eşi Pınar Biçer ile evlat nöbetini sürdüren Necmettin Biçer, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik başlattığı 'Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonu'na desteğini iletti. Evlatları gelene kadar eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını söyleyen Biçer, kızına teslim olması için çağrıda bulundu. Biçer, "600 günden fazladır bu eylemimizi sürdürüyoruz, sürdürmeye de kararlıyız. Çocuklarımızın hepsi gelmeyene kadar biz buradan ayrılmayacağız. Her ülke nasıl kendi güvenliğini korumakla mükellef ise bizim ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti de kendi güvenliğini korumakla mükelleftir. Biz operasyonları destekliyoruz. Çocuklarımıza seslenmek istiyorum; sizin mağaralarda, dağlarda ne işiniz var, gelin kendi ülkenizin güvenlik güçlerine teslim olun. Güvenlik güçleri sizi aldıktan sonra anne babalarınıza teslim edecek. Sizi orada korkutup yalan uyduruyorlar 'size işkence yapacaklar' diye. Bunlar yalandır, onların bu yalanlarına uymayın. Biz operasyonu destekliyoruz, biz Amerika'nın ya da İsrail'in Kürdü değiliz, biz Çanakkale'de mücadele veren ülkemizin Kürtleriyiz. O nedenle bu operasyonları da destekliyoruz" dedi.


Son dakika haber | Evlat nöbetindeki baba: Operasyonları destekliyoruz, çocuklarımız teslim olsun
Son dakika haber | Evlat nöbetindeki baba: Operasyonları destekliyoruz, çocuklarımız teslim olsun
Son dakika haber | Evlat nöbetindeki baba: Operasyonları destekliyoruz, çocuklarımız teslim olsun
Son dakika haber | Evlat nöbetindeki baba: Operasyonları destekliyoruz, çocuklarımız teslim olsun
Son dakika haber | Evlat nöbetindeki baba: Operasyonları destekliyoruz, çocuklarımız teslim olsun
Son dakika haber | Evlat nöbetindeki baba: Operasyonları destekliyoruz, çocuklarımız teslim olsun
Son dakika haber | Evlat nöbetindeki baba: Operasyonları destekliyoruz, çocuklarımız teslim olsun
Son dakika haber | Evlat nöbetindeki baba: Operasyonları destekliyoruz, çocuklarımız teslim olsun
Son dakika haber | Evlat nöbetindeki baba: Operasyonları destekliyoruz, çocuklarımız teslim olsun

Hacire Akar, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Evlat nöbetindeki baba: Operasyonları destekliyoruz, çocuklarımız teslim olsun - Son Dakika


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