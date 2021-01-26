Evlat nöbetindeki babanın, ailelerin acısını kaleme aldığı kitabı çıktı - Son Dakika

- Evlat nöbetindeki babanın, ailelerin acısını kaleme aldığı kitabı çıktı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 512'nci günde de sürüyor. Baba Altıntaş, burada bulunan ailelerin acılılarını anlatan bir kitap çıkardığını belirterek, "Somut örneklerle annelerin çektiği acıyı ve hasreti dile getirmeye çalıştım. Olur da bir tane delikanlı görür, anlar ve dağa gitmekten vazgeçer. Benim ülkemin gencini bunlar kandırıyorlar" dedi.

Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 512'inci günde de devam ediyor. Vatani görevi için usta birliğine giderken, 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm için oturma eylemini sürdüren baba Şevket Altıntaş, annelerin çektiği acıyı ve hasreti dile getirmeye çalıştığı, 'Diyarbakır Annelerinden Dünyaya' adlı kitabı piyasaya çıktı.

"Buradaki herkes kendine farklı misyonlar üstlendi"

Burada bulunduğu süreç içerisinde acıların ne kadar büyük olduğunu anladığını ve kitap yazmaya karar verdiğini ifade eden baba Altıntaş, "Bu kitabı 6 ay içerisinde yazdım, şuanda baskısı bitti ve kitap çıktı. Sadece benim çocuğu değil ülkemin çocuklarını kaçırıp kaçırıp götürüyorlar. Bütün bu acıları göz önüne aldım. Ben buraya gelirken sadece kendi oğlum için gelmiştim ama buraya geldikten sonra, acının büyüklüğünü fark ettim. Buradaki herkes kendine farklı misyonlar üstlendi. Bense 'Diyarbakır Annelerinden Dünyaya' isimli kitabı çıkarmaya karar verdim. Tek kelime bile yalan söylemem. Somut örnekler ile annelerin çektiği ızdırabı, acıyı ve hasreti dile getirmeye çalıştım. Olur da bir tane delikanlı görür, anlar ve dağa gitmekten vazgeçer. Benim ülkemin gencini bunlar kandırıyorlar. Bana göre tek çözüm, annenize ve babanıza kulak vermeniz" diye konuştu.