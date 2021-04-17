Son dakika haber... EVLENME VAADİYLE İKİ KİŞİYİ DOLANDIRAN ÇETEYE OPERASYON - Son Dakika

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DENİZLİ'de iki kişiyi evlenme vaadiyle dolandırdıkları ileri sürülen 5 kişi, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'u tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyağaç ilçesinde yaşayan V.Ş. ve Kale ilçesinde yaşayan H.Y.'yi evlenme vaadiyle kandırıp toplam 30 bin lira para ve bir miktar ziynet eşyasını alıp kaçan, aralarında kadınların da bulunduğu dolandırıcılık çetesini yakalamak için harekete geçti. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) yaptığı 3 aylık araştırmanın ardından şüphelilerin kimliklerini ve bulundukları yerleri tespit etti. Şüphelilerin adreslerinin belirlenmesini ardından Denizli, Muğla ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda kadın şüpheliler M.Y. (42), H.Ç. (44), Ö.K. (23) ile erkek şüpheliler Ö.Ç. (45), H.Y. (65) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden Meryem Y. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Dolandırıcılık üyelerinin kandırdıkları kişinin evine gittiklerinde, bir kadını evde bıraktıkları, evliliğe aracılık ettikleri için bir miktar para alıp evden ayrıldıkları belirtildi. Daha sonra ise evde kalan kadının bir bahane üretip evlenme vaadiyle kandırılan kişiyi evden gönderdiği, para ve altınları alıp kaçtığı ifade edildi.