Son dakika haber... Evlerden 25 bin TL'lik bakır leğen çalan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Evlerden 25 bin TL'lik bakır leğen çalan 3 şüpheli tutuklandı

14.05.2022 19:27
Son dakika haber... Evlerden 25 bin TL'lik bakır leğen çalan 3 şüpheli tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, girdikleri evden 25 bin TL değerindeki bakır leğenleri çalan 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, girdikleri evden 25 bin TL değerindeki bakır leğenleri çalan 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Yeni Besni Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle'de 3 farklı eve giren hırsızlık şüphelisi 3 kişi, 25 bin TL değerindeki 26 parça bakır leğen, kova, tabak gibi malzemeleri çalarak kayıplara karıştı. Ev sahiplerinin şikayeti ile Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, mahallede inceleme başlattı. Polis ekipleri, görgü tanıkların ifadesine başvurarak, çevrede bulunan güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmada şüphelilerin B.E.M., A.B., I.D. ve S.D. olduğu belirlendi. Kimlikleri belirlenen 4 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldıkları eşyalar sahiplerine teslim edilirken, mahkemeye sevk edilen B.E.M., A.B. ve I.D. tutuklanırken, S.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Son dakika haber... Evlerden 25 bin TL'lik bakır leğen çalan 3 şüpheli tutuklandı
Son dakika haber... Evlerden 25 bin TL'lik bakır leğen çalan 3 şüpheli tutuklandı
Son dakika haber... Evlerden 25 bin TL'lik bakır leğen çalan 3 şüpheli tutuklandı
Son dakika haber... Evlerden 25 bin TL'lik bakır leğen çalan 3 şüpheli tutuklandı
Son dakika haber... Evlerden 25 bin TL'lik bakır leğen çalan 3 şüpheli tutuklandı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Evlerden 25 bin TL'lik bakır leğen çalan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Evlerden 25 bin TL'lik bakır leğen çalan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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