Son dakika haber! Evleri 2 kez soyulan ailenin "kamera" önlemi de üçüncü soygunu durduramadı - Son Dakika

Eskişehir'de iki yıl içinde iki kez evleri soyulan ailenin, çözüm için taktırdıkları güvenlik kamerası üçüncü kez soyulmalarını engelleyemedi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki evine geçen hafta hırsız giren mağdur İbrahim Yiğithan Özbek (29), eve taktırdığı güvenlik kameralarından, hırsızların soğukkanlılıkla 5 dakika içinde evlerini nasıl soyduklarını izledi.

Kamera kayıtlarında bir hırsızın kapıda beklediği, diğerinin ise yüzüne çarşaf örterek, evdeki ziynetleri hızla bularak çıktığı görüldü.

Mağdur İbrahim Yiğithan Özbek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan 3 hırsızlık olayında da hırsızların yatak odasına giderek çaldıkları eşyaları, kendi elleriyle koymuş gibi bulmalarına şaşırdıklarını anlattı.

Özbek, eşine evlilik yıldönümü için satın aldığı yüzüğün ikinci kez çalındığını dile getirerek, "Şimdi gidip bir tane daha aynı yüzükten satın aldım. Bir de içine not koydum. Notta 'Mario'nun bile 3 hakkı var. Bu son şansın. Lütfen bunu kaptırma.' cümlesini yazdım. Benim babam da bir polis memuru. Emniyetimizin bu yüzsüz hırsızları yakalayacağına eminim." dedi.

"Panik atak hastası olduk"

Aynı eve 3 kez girebilme cesareti gösteren hırsızlardan korktuklarını anlatan Özbek, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 60 bin lira bir zararım var. Fakat işin maddi boyutunu geçtik. Eşimle ben panik atak hastası olduk. Evimiz, bizim en güvenli alanımız normalde. Kalemiz diyeceğimiz yer. Mahremimiz. Fakat üzerine çarşaf atan kadın ya da erkek hırsızlar bu mahremiyete ellerini kollarını sallayarak giriyorlar. Eşim psikolojik olarak çok yıprandı. Evde yalnız başına duramıyor. Her kapı çaldığında, acaba yine bir hırsız mı kapımızda, diye düşünür olduk. Şikayetimizi yaptık, polisimiz sağ olsun parmak izlerini aldı. Gerekli soruşturma başlatıldı. Şikayetçiyiz. Bulunmalarını istiyoruz."

Özbek, güvenlik kameralarının ses alma özelliğinin de olduğunu belirterek, "Önce zile basıyorlar. Kimse ses vermiyorsa biraz elleriyle kapıyı tıklatıyorlar. Yine ses gelmezse kapıyı açıp bir iki dakika bekliyorlar. Belki duştasınız ya da duymadınız, diye düşünüyorlar. Eğer biri çıkar gelirse 'kapınız açık kalmış' diyecekler belki de. Ses çıkmıyorsa artık eve girip soygunu gerçekleştiriyorlar. Evime iki yılda üç kez giren arsız hırsızların yakalanmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.