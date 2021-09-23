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Evleri otomatik silahlarla basılan aile konuştu - Son Dakika

Evleri otomatik silahlarla basılan aile konuştu

23.09.2021 10:59

Evleri otomatik silahlarla basılan aile konuştu Cezaevinden çıktı, 1 gün sonra ailesinin gözü önünde öldürüldü Adana'da 2 kişi tarafından evleri otomatik silahlarla basılan, 1 oğlu ölen, 2 oğlu da yaralanan anne gözyaşlarıyla olay anını anlattı Katliam evindeki kurşun izleri alçıyla kapatıldı...

Evleri otomatik silahlarla basılan aile konuştu

Cezaevinden çıktı, 1 gün sonra ailesinin gözü önünde öldürüldü

Adana'da 2 kişi tarafından evleri otomatik silahlarla basılan, 1 oğlu ölen, 2 oğlu da yaralanan anne gözyaşlarıyla olay anını anlattı

Katliam evindeki kurşun izleri alçıyla kapatıldı

Anne Ayşe Demir:

"Çocuklarım gitti, çocuklarım öldü diyerek bağırdım"

Yaralı İbrahim Demir:

"Halen gövde gösterisi yapıyorlar, tehdit altındayız"

Babası gözü önünde öldürülen Ali Hamza Demir:

"Yapmayın diye bağırdım ama babamı vurdular"

ADANA - Adana'da 2 kişi tarafından evleri otomatik silahlarla basılan, 1 oğlu ölen, 2 oğlu da yaralanan anne gözyaşlarıyla olay anını anlattı. Anne, oğlunun 1 gün önce cezaevinden çıktığını, namaz kılarken evladının gözü önünde öldürüldüğünü söylerken, olayda ağır yaralanan ağabey ise olayın tek firari zanlısının yakalanmasını istediğini söyledi.

Edinilen bilgiye göre, olay, 3 Eylül Cuma günü saat 18.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali B. (24), kardeşi Y.B. ile akrabaları Ö.A. ve M.Ç. (17), yanlarına aldıkları otomatik silahlarla husumetlileri İbrahim (39), Hüseyin Can ve İsmail Demir'in evini bastı. Silahlardan çıkan kurşunlarla 3 kardeş ve o sırada misafir olarak eve gelen Ayşe G. yaralandı.

Yüzlerini maskelerle gizleyen şüpheliler, saldırının ardından havaya ateş açarak geldikleri motosikletlerle kaçtı. Bu anlar ise bir iş yerinin güvenlik ve bir vatandaşın da cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yaralılar, olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İsmail Demir, hayatını kaybetti. İbrahim Demir'in tedavisi Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde sürerken ayağından yaralanan Hüseyin Can Demir'in tedavisiyse evde devam ediyor. Ayşe G.'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olaya karışan Y.B., Ö.A. ve M.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın tek firari zanlısı Ali B. ise her yerde aranıyor.

İsmail Demir namaz kılarken öldürülmüş

İki aile arasında yıllar önce başlayan husumetin kız meselesi yüzünden çıktığı öne sürülürken hayatını kaybeden İsmail Demir'in de 4 aydır cezaevinde yattığı ve 2 Eylül Perşembe günü serbest bırakıldığı öğrenildi. Ayrıca aile üyeleri, eve baskın yapıldığı sırada İsmail Demir'in namaz kıldığını bu sırada öldürüldüğünü söyledi.

İhlas Haber Ajansı'nın görüntülediği evde onlarca kurşun izinin alçıyla kapatıldığı görülürken İsmail Demir'in namaz kıldığı seccadede ise 14 kurşun deliğinin olduğu görüldü. Ayrıca aile, olayı gerçekleştiren faillerin yakınlarının kendilerini halen tehdit ettiklerini söyledi.

Hastanede İHA'ya konuşan İbrahim Demir, olayın tek failinin de biran önce bulunması istediğini söyleyerek, "Otomatik silahlarla ateş ederek bizlere ölümüne sıktılar. Ben ilk başta elimden sonra da belden aşağı yaralandım. Ben adalet istiyorum. Yaklaşık 2 yıldan bu yana ben bu çeteyle uğraşıyorum. Halen bulunduğumuz semtte gövde gösterisi yapıyorlar. Tehdit altındayız. Evde çocuklarımız, hanımlarımız, misafirimiz varken böyle yaptılar" diye konuştu.

"Artık geceleri yatamıyoruz. Tehdit ediyorlar"

Anne Ayşe Demir ise olay anında evde olduğunu belirterek, "Maskeli 2 kişi eve girdi. Ancak mahallemizin çocukları olduğu için tanıyoruz. Otomatik silahlarla evi taradılar. Hemen koşup gittiler. Bende balkona koştum, 'Çocuklarım gitti, çocuklarım öldü, gelin' diyerek bağırdım. Hepsi çok kan kaybetti. Çocuklarımı hastaneye götürdüler ve biri hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştirenlerin ve azmettirenlerin yakalanmasını istiyorum. Burada geziyorlar. Biz artık geceleri yatamıyoruz. Tehdit ediyorlar, 'Daha işimiz bitmedi' diyorlar" ifadelerini kullandı.

Babası gözü önünde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Ali Hamza Demir ise katillerin cezasını çekmesini istediğini söyleyerek, "2 adam silahla eve girdi. Babamı ve amcalarımı vurdular. Ben 'Yapmayın' diye bağırdım ama onlar yine de babamı vurdular. Babam kanlar içerisinde yere yığıldı. Ben babamın katillerinin cezalarını çekmesini istiyorum" dedi.

Öte yandan aile olaya Halil İbrahim B., Ahmet B.'nin de katıldığını öne sürdü.

Evleri otomatik silahlarla basılan aile konuştu
Evleri otomatik silahlarla basılan aile konuştu
Evleri otomatik silahlarla basılan aile konuştu
Evleri otomatik silahlarla basılan aile konuştu
Evleri otomatik silahlarla basılan aile konuştu
Evleri otomatik silahlarla basılan aile konuştu
Evleri otomatik silahlarla basılan aile konuştu
Evleri otomatik silahlarla basılan aile konuştu
Evleri otomatik silahlarla basılan aile konuştu
Evleri otomatik silahlarla basılan aile konuştu
Evleri otomatik silahlarla basılan aile konuştu
Evleri otomatik silahlarla basılan aile konuştu

İsmail Demir, Adana, Namaz, Ölü, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evleri otomatik silahlarla basılan aile konuştu - Son Dakika


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