- Evlerin arasında çıkan yangın itfaiyeyi harekete geçirdi

KAYSERİ - Kayseri'de evlerin arasında bulunan arsada çıkan yangın, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine Bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Yeşilköşe Sokak'ta meydana gelen olayda evlerin arasında bulunan boş arsada bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangının büyümesi ve evlere sıçrama ihtimaline karşı haber verilmesi üzerine, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı.