EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, 2 evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenerek gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i, tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yenimescit Mahallesi Melih Sokak'ta bitişik 2 evin bahçesinde arama yaptı. Çevresi tuğlalarla örülmüş alanda toplam 47 kök Hint keneviri ele geçirildi. C.A.'nın evinde yapılan aramada ise 19 tabanca mermisi ele geçirildi. C.A. ve V.K., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.A., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, V.K. de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Evlerin bahçesini kenevir tarlasına çeviren şüpheliye tutuklama - Son Dakika