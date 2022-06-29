Son dakika haber: Evlerin bahçesini kenevir tarlasına çeviren 2 kişiye tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haber: Evlerin bahçesini kenevir tarlasına çeviren 2 kişiye tutuklama

29.06.2022 16:26
Son dakika haber: Evlerin bahçesini kenevir tarlasına çeviren 2 kişiye tutuklama

Son dakika haberi... EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, 2 evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenerek gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, 2 evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenerek gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yenimescit Mahallesi Melih Sokak'ta bitişik 2 evin bahçesinde arama yaptı. Çevresi tuğlalarla örülmüş alanda toplam 242 kök Hint keneviri ele geçirildi. G.K. ve C.P. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.K. ve C.P., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


YORUMLAR
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Keşan'da bahçede yetiştirilen 242 kök Hint keneviri ele geçirildi Keşan'da bahçede yetiştirilen 242 kök Hint keneviri ele geçirildi 150 kilo demiri çalan şahıs 2 saat sonra yakalandı 150 kilo demiri çalan şahıs 2 saat sonra yakalandı
Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Evlerin bahçesini kenevir tarlasına çeviren 2 kişiye tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Evlerin bahçesini kenevir tarlasına çeviren 2 kişiye tutuklama - Son Dakika
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