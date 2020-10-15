Ankara Devlet Opera ve Balesi orkestra sanatçılarından oluşan Evrensel Ensemble müzik grubu, 17 Ekim Cumartesi akşamı klasik müziğin seçkin eserlerini ve anonim türküleri seslendirecek.

Tüm dünyada yaşanan küresel salgın sebebiyle salonlardan uzak kalan dinleyiciler, ekim ayında Opera Sahnesi'ndeki konser ve temsillerle sanat keyfi yaşamaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığınca belirlenen hijyen ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde hazırlanan oturma düzeniyle, etkinlikler güvenli bir ortamda gerçekleşecek ve sanatın iyileştirici gücü başkentlilerle buluşacak.

2007'de Ankara Devlet Opera ve Balesi Başkemancısı Deniz Aydın öncülüğünde kurulan ve ADOB sanatçılarından oluşan Evrensel Ensemble grubu, evrensel melodileri klasik müziğin temel yapısı kullanılarak farklı düzenlemelerle ve yeni bestelenmiş eserlerle seyircinin beğenisine sunmayı amaçlıyor.

Bu kapsamda, Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin orkestra sanatçıları, 1. keman Deniz Aydın, 2. keman İlayda Erden, viyola sanatçısı Ercan Gören, viyolonsel sanatçısı Sevinç Aliyev ve kontrabas sanatçısı Özgür Uluçınar'ın oluşturduğu müzik grubu Evrensel Ensemble, 17 Ekim akşamı Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Konserde, J. Sebastian Bach "Keman için sonat",F. Amirov "Flüt için sonat" ve Anonim Türkülerden oluşan program Deniz Aydın aranjesi ile seyircinin beğenisine sunulacak.

Evrensel Ensemble, Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin birçok sahnesinde konserler icra ediyor.