Son dakika haber! Eylül Mira bebeğe çamaşır sulu işkence davası - Son Dakika

AVCILAR'da 1,5 yaşındaki öz kızı Eylül Mira'nın vücudunun farklı yerlerini jiletle kesip, farklı bölgelerine çamaşır suyu ve sıvı sabun enjekte ettiği iddiasıyla yargılanan sanık Ezgi Korucu'nun (28) davasında baba Eray Korucu, sanığın cezaevinden mektuplar göndererek suçunu itiraf ettiğini öne sürdü. Baba Korucu "Çocuğum şu anda elini kullanamıyor şikayetçiyim" dedi.

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ezgi Korucu, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile tarafların avukatları katıldı. Duruşma salonunda müşteki olarak baba Eray Korucu da yer aldı. Mahkeme Başkanı Mehmet Faik Saban, mahkemenin Adli Tıp Kurumu'ndan istediği raporun henüz mahkemeye ulaşmadığını söyledi.

ÇOCUĞUM ŞU ANDA ELİNİ KULLANAMIYOR

Duruşmada konuşan baba Eray Korucu, "Sanık, cezaevinden annesine mektup göndermiş. Bu mektuplarda suçunu itiraf ederek, yaptıklarından dolayı pişman olduğunu söylemiş. Çocuğum şu anda elini kullanamıyor. Ben sanıktan boşandım, şikayetçiyim." İfadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devam etmesini ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesini istedi. Söz alan sanık avukatı da müvekkilinin 20 aydır tutuklu olduğunu, 9 aydır rapor alınamadığını ve tutuklulukta geçen sürenin dikkate alınarak sanığın tahliye edilmesini talep etti. Tutuklu sanık Ezgi Korucu da "Tahliyemi istiyorum" dedi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu'na yazı yazılarak sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığıyla ilgili rapor alınmasına ve gelmeyen raporların beklenmesine hükmetti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Adli Tıp Kurumu İkinci İhtisas Kurulu'nun raporuna yer veriliyor. Eylül Mira bebeğin vücudundaki travmatik değişimlerin sayısı, dağılımları ve sağ kolda saptanan fonksiyonel kayıp hep birlikte değerlendirildiğinde küçüğün kötü muameleye maruz kaldığının kabulünün gerektiği belirtilen raporda, yaralanmanın kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı ifade ediliyor. Ezgi Korucu'nun 9 Şubat 2019'da polise verdiği ifadesine de iddianame yer veriliyor. Ezgi Korucu suçunu itiraf ederek, kızına bir türlü ısınamadığını, işkence ve eziyetleri çocuğun ölmesi amacıyla yaptığını ancak ikametinde tek olarak yaşamadığı için ailesinin ve eşinin baskısıyla kızını hastaneye götürerek tedavisini yaptırdığı da iddianamede yer alıyor. İddianamede Ezgi Korucu'nun "Çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

- İstanbul