Son dakika haber | Eylül'ün öldürülmesi davasında karara 'koronavirüs' engeli - Son Dakika

Son dakika haber | Eylül'ün öldürülmesi davasında karara 'koronavirüs' engeli

Son dakika gündem haberi: ANKARA'nın Polatlı ilçesinde Eylül Yağlıkara'nın (8), cinsel istismara uğradıktan sonra öldürülmesi ile ilgili komşusu tutuklu sanık Uğur Koçyiğit ile annesi tutuksuz Huriye Koçyiğit'in yargılanmasına devam edildi.

Son dakika haber | Eylül'ün öldürülmesi davasında karara 'koronavirüs' engeli, System.String[]

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde Eylül Yağlıkara'nın (8), cinsel istismara uğradıktan sonra öldürülmesi ile ilgili komşusu tutuklu sanık Uğur Koçyiğit ile annesi tutuksuz Huriye Koçyiğit'in yargılanmasına devam edildi. Sanıkların avukatının koronavirüs salgını nedeniyle karantinada olduğu yönünde mazeret bildirerek duruşmaya katılmaması nedeniyle mahkeme kararı açıklamadan, duruşmayı erteledi.

Polatlı'ya bağlı Uzunbeyli mahallesinde 22 Haziran 2018 tarihinde kaybolan ve 1 hafta sonra cesedi toprağa gömülü bulunan Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesine ilişkin, tutuklu sanık Uğur Koçyiğit ile annesi tutuksuz sanık Huriye Koçyiğit'in yargılanmasına Ankara 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Mahkeme, sanık Uğur Koçyiğit'in avukatının koronavirüs salgını nedeniyle karantinada olduğu yönünde mazeret dilekçesini yolladığını bildirdikten sonra duruşma savcısından esas hakkındaki mütalaasında bir değişiklik olup olmadığını sordu. Savcı, mütalaasını tekrarlayarak, sanık Uğur Koçyiğit'in, 'çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'çocuğu hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 21 yıl, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 27 yıla kadar hapis cezasına, sanık Huriye Koçyiğit'in de 'çocuğu hürriyetinden yoksun kılma' suçuna yardımdan 8 yıl, 'kasten adam öldürme' suçuna yardım ettiği gerekçesiyle 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

'BEN ÇOCUĞUMU KAYBETTİM, BAŞKA EYLÜLLER YAŞASIN'Yağlıkara ailesinin avukatı Hikmet Tepe, savcının sanık Uğur Koçyiğit hakkındaki görüşüne katıldıklarını, ancak sanık Huriye Koçyiğit'in de suça teşvik değil azmettirme suçundan cezalandırılması gerektiğini söyledi. Baba Halil İbrahim Yağlıkara, "İki sanığın da en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Ben çocuğumu kaybettim, başka Eylül'lerin yaşaması için her iki sanığın da en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi. Anne Şerife Yağlıkara da gözyaşları içinde konuşarak, "Bir anne olarak, içim yanıyor. Evladım gelmeyecek; ama bunların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Bende unutulmayacak bir acı bıraktılar, her gün ölüyorum. Şu an tedavi görüyorum, haplarla ayakta duruyorum. O yüzden size yalvarıyorum; en ağır şekilde cezalandırılsınlar" ifadelerini kullandı.SANIKLAR SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİSanık Uğur Koçyiğit, savunmasında suçlamaları kabul etmedi. Sanık Koçyiğit, tanık ifadelerinde birçok çelişki bulunduğunu bu nedenle köy muhtarı ile soruşturmayı yürüten jandarma komutanının tekrar dinlenmesini talep etti. Çocuğa cinsel istismarda bulunmadığını ileri süren sanık Koçyiğit, Eylül Yağlıkara'nın cesedinin bulunduğunda çürümüş vaziyete olduğunu bu nedenle tekrar adli tıp kurumunda inceleme yapılmasını ve cinsel istismar yönünden uzman görüşü alınmasını talep etti. Sanık Huriye Koçyiğit ise suç işlemeye yardım etmediğini, bunun için bir nedeni olmadığını savunarak beratını istedi.

Mahkeme, sanık Uğur Koçyiğit'in taleplerinin reddine, avukatı Tolgahan Aydın'ın mazeretinin kabulüne karar vererek, duruşmayı erteledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Özkan ARSLAN/ANKARA,


Eylül Yağlıkara, Polatlı, Ankara, Huriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 14:28 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Eylül'ün öldürülmesi davasında karara 'koronavirüs' engeli - Son Dakika

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