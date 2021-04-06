Son dakika! EYÜPSULTAN'DA BİNANIN TERAS KATINDA YANGIN - Son Dakika

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Eyüpsultan'da 5 katlı binanın teras katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Eyüpsultan, saat 17.00 sıralarında Güzeltepe Mahallesi Metin Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın teras katında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Binadan çıkan alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın ekiplerin müdahalesinin ardından söndürüldü.