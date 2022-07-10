İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, DHKP-C Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Cumhuriyet savcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda C.K. isimli şüphelinin Sultangazi Gazi Mahallesi çevresinde faaliyet gösterdiği ve örgüt adına esnaftan haraç topladığı tespit edildi. C.K.'nin saklandığı yeri belirleyen TEM ekipleri, şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi. C.K. düzenlenen operasyonla Eyüpsultan'da yakalanarak gözaltına alındı. "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Eyüpsultan'da DHKP-C operasyonu - Son Dakika

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