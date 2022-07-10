Son dakika haber... Eyüpsultan'da DHKP-C operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haber... Eyüpsultan'da DHKP-C operasyonu

10.07.2022 20:16
Son dakika haber... Eyüpsultan'da DHKP-C operasyonu

Gelen son dakika haberlerine göre EYÜPSULTAN'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt adına haraç topladığı ileri sürülen bir kişi yakalandı.

EYÜPSULTAN'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt adına haraç topladığı ileri sürülen bir kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, DHKP-C Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Cumhuriyet savcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında çalışma başlattı.  Yapılan araştırmalarda C.K. isimli şüphelinin Sultangazi Gazi Mahallesi çevresinde faaliyet gösterdiği ve örgüt adına esnaftan haraç topladığı tespit edildi. C.K.'nin saklandığı yeri belirleyen TEM ekipleri, şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi. C.K. düzenlenen operasyonla Eyüpsultan'da yakalanarak gözaltına alındı. "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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Son dakika haber: DHKP-C operasyonunda örgüt adına haraç toplayan şüpheli İstanbul'da yakalandı Son dakika haber: DHKP-C operasyonunda örgüt adına haraç toplayan şüpheli İstanbul'da yakalandı Son dakika haberi: Isparta'da 'Nefes' operasyonu: 4 gözaltı Son dakika haberi: Isparta'da 'Nefes' operasyonu: 4 gözaltı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Eyüpsultan'da DHKP-C operasyonu - Son Dakika

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