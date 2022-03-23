Son dakika haberi... Eyüpsultan'da eşini ve çocuğunu döven ağabeyini öldürdü - Son Dakika

Eyüpsultan'da eşini ve çocuğunu döven ağabeyini öldürdü

İSTANBUL İstanbul Eyüpsultan'da eşini ve oğlunu darbeden Abdurrahman Ekinci, çıkan kavgada kardeşi Mehmet H.E.(36), tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay, 22 Mart 2022 tarihinde saat 17.00 sıralarında Eyüpsultan, Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Aile içi tartışmayı duyan komşular durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri Abdurrahman Ekinci'nin bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Olay sırasında evde bulunan kardeşi Mehmet H. E. ile ölen kişinin eşi Bedia E.ile 14 yaşındaki oğlu M.E. polis tarafından gözaltına alındı.

Cinayet Büro Amirliğinde yapılan soruşturmanın ardından şüpheli Mehmet E.'nin ağabeyini öldürdüğü tespit edildi.

Şüpheli poliste verdiği ifadesinde "Ağabeyimle birlikte aynı evde kalıyorduk. Olay günü ağabeyim önce çocuğunu dövmeye başladı. Daha sonra eşine yönelerek onu da darbetmeye başladı. Bunun üzerine dayanamayıp araya girdim. Onu tutmaya çalışırken bana da bıçak çekerek saldırdı. Boğuşma sırasında bıçağı yere düşürünce elime alıp kendimi korumaya çalıştım" dediği öğrenildi. Emniyette işlemleri biten şüpheliler adliyeye sevk edildi.