Eyüpsultan'da fabrika bahçesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

İstanbul Eyüpsultan'da bir fabrikanın bahçesinde atık malzemelerin tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Odayeri köyünde inşaatlar için dış cephe malzemesi üreten bir fabrikanın bahçesindeki atık malzemeler, henüz belirlenemeyen nedenle tutuştu.

Çalışanlar yangını söndüremeyince olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri fabrika çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Fabrikanın yakınındaki ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınan yangın söndürüldü.