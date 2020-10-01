Eyüpsultan'da koronavirüs denetimi - Son Dakika

Eyüpsultan'da koronavirüs denetimi

EYÜPSULTAN Kaymakamlığı, polis ve zabıta ekipleri koronavirüse karşı alınması gereken tedbirlerle yönelik Eyüpsultan Meydanı'nda denetim gerçekleştirdi.

Eyüpsultan'da koronavirüs denetimi, System.String[]
EYÜPSULTAN Kaymakamlığı, polis ve zabıta ekipleri koronavirüse karşı alınması gereken tedbirlerle yönelik Eyüpsultan Meydanı'nda denetim gerçekleştirdi. Denetimlere Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara da katıldı. Eyüpsultan Kaymakamlığı, polis ve zabıta ekipleri koronavirüse karşı alınması gereken tedbirlerle yönelik Eyüpsultan Meydanı'nda denetim gerçekleştirdi. Restoran, kafeterya, market, ayakkabı ve mobilya dükkanı gibi pek çok yerde maske, mesafe, temizlik denetimleri yapan ekipler; dükkanların girişlerinde kural ve uyarıların yazılı olduğu afişlerin asılı olup olmadığını da kontrol etti. Denetimler sırasında bir esnafa maske takmadığı için 900 lira ceza kesildi.

TOPLU ULAŞIM ARAÇLARINDA UYARI YAPILDI

Öte yandan Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, iki yolcu otobüsünü durdurarak burada da vatandaşlara kurallara uymaları gerektiği konusunda bilgi verdi. Ayrıca Kara, artık toplu taşıma araçlarında HES kodu uygulamasının da hayata geçeceğini dile getirdi.

EYÜPSULTAN'IN BÜTÜN MAHALLELERİNDE DENETİM DEVAM EDİYOR Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara denetimlere ilişkin, "Kovid-19 dolayısıyla alınan tedbirler artarak devam ediyor. Bütün Türkiye'de, İstanbul'da olduğu gibi Eyüpsultan'da da denetimlerimiz jandarma, polis, zabıtamız ve tarım tarafından devam ettiriliyor. Bu denetimlerimiz devam ederken gördüğümüz genellikle vatandaşlarımızın kurallara uymaya çalıştığıdır. Kurallara uyarken vatandaşlarımız sorumluluk bilincine sahip olduğunu da gösteriyor. Benim teşekkürüm, şükranım var. Fakat kurallara uymayan, bu konuda bilgi sahibi olmayan vatandaşları uyarmak bizim görevimizdir. Kasıtlı davranan veya kabahatler kanuna göre bu konularda aksaklık gösterenlere, işletmeler ve vatandaşlarımıza da idari tedbirler uygulamaktan çekinmiyoruz. Burada yeni bir uygulama olarak işletmelerimizde de ve toplu taşıma vasıtalarında da HES kodu uygulanacaktır. Şu an başlamıştır. Bu konuda da gerekli uygulamaları yapıyoruz. Denetimi bugün ben Eyüpsultan Meydanı'nda arkadaşlarımla, belediye yetkililerimizle, polisimizle birlikte yaparken aynı zamanda Eyüpsultan'ın bütün mahallerinde de denetim devam ediyor" dedi.


- İstanbul
Eyüpsultan'da koronavirüs denetimi
Eyüpsultan'da koronavirüs denetimi
Eyüpsultan'da koronavirüs denetimi
Eyüpsultan'da koronavirüs denetimi
Eyüpsultan'da koronavirüs denetimi

Toplu Taşıma, Market, Zabıta, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 12:10 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da koronavirüs denetimi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı Türkiye'ye yaptırımın tartışıldığı AB zirvesinde Merkel'den yaptırım freni Sigortacılardan dolu mağduru araç sahiplerine uyarı: 5 iş günü içerisinde başvurunuzu yapın Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü, "İhtiyacım vardı" yazıp 5 lira bıraktı Koronavirüse yakalanan Çılgın Sedat'ın karısı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Engelli oğluma kim bakacak Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak
Son Dakika: Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor! Canlı aktarıyoruz Son Dakika: Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor! Canlı aktarıyoruz         
18:08
Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı         
17:39
Yüzde 90 engelli Buse ve kendisini darbetmekle suçladığı eşinin yeni görüntüleri kafa karıştırdı Yüzde 90 engelli Buse ve kendisini darbetmekle suçladığı eşinin yeni görüntüleri kafa karıştırdı         
17:21
Tartışma yaratan vaka sayısı sözlerinin ardından Bakan Koca'dan yeni açıklama: Ulusal çıkarlar korunuyor Tartışma yaratan vaka sayısı sözlerinin ardından Bakan Koca'dan yeni açıklama: Ulusal çıkarlar korunuyor         
16:45
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: CHP'den teklif aldım MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: CHP'den teklif aldım         
16:00
Son Dakika: Fenerbahçe, Papiss Cisse'yi kadrosuna kattı! Transferi Vecihi videosu ile duyurdu Son Dakika: Fenerbahçe, Papiss Cisse'yi kadrosuna kattı! Transferi Vecihi videosu ile duyurdu         
15:31
Oyun oynarken göle fazla yaklaşan çoban köpeği, timsaha yem oldu Oyun oynarken göle fazla yaklaşan çoban köpeği, timsaha yem oldu         
15:21
Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı         
14:37
Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı         
13:43
Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı         
13:33
Arkadaşlık teklifini reddeden kasiyer kadını çalıştığı markette vurup, ardından intihar girişiminde bulundu Arkadaşlık teklifini reddeden kasiyer kadını çalıştığı markette vurup, ardından intihar girişiminde bulundu         
12:47
Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler         
11:59
Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar "Ölmek istemiyorum" diye dua ediyor         
11:40
Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi         
10:30
Sokakta oynarken yılan sokan çocuğun eli kesilmekten son anda kurtarıldı Sokakta oynarken yılan sokan çocuğun eli kesilmekten son anda kurtarıldı         
10:15
Fahriye Evcen, yeğeniyle fotoğrafını paylaştı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı Fahriye Evcen, yeğeniyle fotoğrafını paylaştı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı         
07:37
İbo Show 9 yıl sonra ekranlara bomba gibi dönüyor! İşte ilk konukları İbo Show 9 yıl sonra ekranlara bomba gibi dönüyor! İşte ilk konukları         
00:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2020 18:40:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Eyüpsultan'da koronavirüs denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei