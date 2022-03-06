Son dakika haberleri: Eyüpsultan'da mobilya imalathanesinin çatısında yangın - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Eyüpsultan'da mobilya imalathanesinin çatısında yangın

06.03.2022 13:33

Son dakika habere göre Eyüpsultan'da mobilya imalathanesinin çatısında yangın Dumanların yükseldiği iş yeri yangını havadan görüntülendi Eyüpsultan'da mobilya imalatı yapan bir iş yerinin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Eyüpsultan'da mobilya imalathanesinin çatısında yangın

Dumanların yükseldiği iş yeri yangını havadan görüntülendi

İSTANBUL - Eyüpsultan'da mobilya imalatı yapan bir iş yerinin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumanların yükseldiği iş yeri yangınını dron ile havadan görüntülendi.

Yangın, saat 12: 30 sıralarında Eyüpsultan Topçular Mahallesi Tornacılar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir işyerinin en üst katında bulunan mobilya imalathanesi olan bir işyerinin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yapılan çalışmaların ardından yangın tamamen söndürüldü.

Dumanların yükseldiği işyeri yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika haberleri: Eyüpsultan'da mobilya imalathanesinin çatısında yangın
Son dakika haberleri: Eyüpsultan'da mobilya imalathanesinin çatısında yangın
Son dakika haberleri: Eyüpsultan'da mobilya imalathanesinin çatısında yangın

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Eyüpsultan, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Eyüpsultan'da mobilya imalathanesinin çatısında yangın - Son Dakika


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