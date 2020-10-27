Son dakika haberi! Eyüpsultan'da patlayan televizyon evi yaktı - Son Dakika

Son dakika haberi! Eyüpsultan'da patlayan televizyon evi yaktı

27.10.2020 23:59

Son dakika 3. sayfa haberi: Eyüpsultan'da patlayan televizyon evi yaktı Yangın sonrası toplanan kalabalığı polis anons yaparak uyardı Eyüpsultan'da bir evde televizyon patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Eyüpsultan'da patlayan televizyon evi yaktı

Yangın sonrası toplanan kalabalığı polis anons yaparak uyardı

İSTANBUL - Eyüpsultan'da bir evde televizyon patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle sokağa çıkan vatandaşlar evlerine dönmeyince polis ekipleri anons yaparak vatandaşları dağılmaları yönünde uyardı.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Eyüpsultan Esentepe Mahallesi Tabya Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın dördüncü katındaki dairede çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın dördüncü katındaki dairede bulunan televizyon büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın ardından evde oturan daire sakinleri ise panikle kendilerini sokağa atarken, sesleri duyan vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlerin olduğu dairedeki yangını söndürerek bir süre soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle sokakta yaşanan panik ekiplerin çalışması sonrasında sona erdi. Sokakta bulunan vatandaşlar evlerine dönmeyince polis ekipleri araç megafonundan anons yaparak vatandaşların evlerine gitmeleri yönünde uyarı yaptı.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın sonrası dairede maddi hasar meydana geldi.

Son dakika haberi! Eyüpsultan'da patlayan televizyon evi yaktı
Son dakika haberi! Eyüpsultan'da patlayan televizyon evi yaktı
Son dakika haberi! Eyüpsultan'da patlayan televizyon evi yaktı
Son dakika haberi! Eyüpsultan'da patlayan televizyon evi yaktı

Esentepe Mahallesi, İtfaiye, Yangın, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Eyüpsultan'da patlayan televizyon evi yaktı - Son Dakika

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